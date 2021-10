Olbia, tieni chiusa la porta 

Il 3-3 in rimonta strappato a domicilio a una big come l’Entella nel turno infrasettimanale è la prova che l’Olbia è capace di tutto. Nel bene come nel male. Per questo oggi al “Nespoli” contro il Gubbio (ore 14.30) la squadra di Max Canzi dovrà fare attenzione innanzitutto a non prendere gol: a differenza dei liguri, la rivelazione del girone B vanta una difesa ermetica, con 4 reti prese in 6 partite, di cui 2 martedì dalla corazzata Pescara. Un’eventuale rimonta contro gli eugubini potrebbe, insomma, rivelarsi un’impresa. «Il risultato di Chiavari ci dà grandissima fiducia, perché ci fa pensare che se andiamo sotto siamo in grado di recuperare la partita. Detto questo, nel primo tempo abbiamo subito troppo e prendiamo troppi gol rispetto alle occasioni concesse», ha premesso ieri l’allenatore dell’Olbia presentando il match della 7ª giornata. «Il Gubbio, poi, non ha ancora perso: è una squadra molto quadrata che gioca un buon calcio e lo fa in maniera sbarazzina, e ha ottimi attaccanti, tra cui Mangni, che ho allenato quand’era giovanissimo a Latina, e Arena, che è un 2000, ma sta facendo benissimo».

Primo: non prenderle

Una ragione in più per non sbagliare la fase difensiva: a fronte del secondo miglior attacco del torneo (11 gol), i galluresi vantano la retroguardia più perforata, con 12 reti al passivo al pari delle cenerentole Viterbese e Pistoiese. «La sto vivendo come se fosse un’anomalia, e spero che sia solo un momento del campionato in cui subiamo più di quel che dovremmo», ha spiegato Canzi. «Sui gol di Chiavari, Ciocci ha le sue responsabilità, lui lo sa e in questi giorni le abbiamo analizzate. Ha 19 anni e gli errori fanno parte del suo percorso: dal momento che dovessero diventare troppi e il ragazzo dovesse perdere la tranquillità, so di poter contare su Van der Want, che abbiamo scelto e voluto come secondo portiere per le sue qualità, ma a oggi abbiamo tutti grande fiducia in Ciocci».

Quasi al completo

Tutti disponibili tranne Pisano e Belloni: rientrano Brignani dalla squalifica e Giandonato e Renault, ai box martedì per problemi fisici. Quanto all’undici titolare, Ragatzu va verso la conferma nel ruolo di trequartista. «Dalle prime uscite è cresciuto tantissimo», dice Canzi dell’ex Cagliari. «Udoh in coppia con Mancini davanti deve adeguarsi al compagno, mentre con Daniele è più libero».