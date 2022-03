Olbia, tante religioni e una sola preghiera nel nome della pace 

Molte lingue, altrettanti credo religiosi ma un'unica preghiera. Per la pace. Per sostenere le popolazioni di tutti i paesi coinvolte nella guerra in Ucraina. Senza bandiere, se non quella della pace, ieri, le numerose confessioni religiose e i movimenti spirituali presenti a Olbia si sono riuniti in un momento di riflessione e hanno animato una veglia di preghiera universale nella quale hanno coinvolto «tutte le persone che sperano in un futuro senza conflitti e cercano di costruirlo partendo dal quotidiano».

L’incontro

Ad aprire l'incontro “Una preghiera per la pace, dialogo interreligioso”, il vice vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, don Andrea Raffatellu: «In uno scenario come quello di guerra, le nostre parole sembrano non avere senso ma la preghiera è il punto di partenza perché le brutture finiscano: impegniamoci a far sì che la nostra vita sia di stimolo alla pace». Contro la guerra, non solo l'Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco e le preghiere care ai cattolici ma anche i salmi e la testimonianza di una pediatra olbiese, Francesca Ena, in rappresentanza della Comunità Cristiana Per le strade del mondo. «Memore di una missione medica all'indomani della guerra in Kosovo, pensando a questo conflitto, mi sono venuti in mente i percorsi fisici delle persone colpite dalla guerra che si sono messe in viaggio per raggiungere una frontiera, davanti alla quale hanno dovuto aspettare anche dieci ore, attanagliati dal freddo inclemente, e dalla paura che sovrasta il pellegrino». Tante le poesie dedicate ai bambini che vivono le conseguenze del conflitto: dalla Luna di Kiev al Cielo di tutti di Gianni Rodari.

Le comunità

Sull'importanza del dialogo interreligioso che influenza positivamente tutte le religioni, l'intervento dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, che in Sardegna conta circa quattromila fedeli, quattrocento solo a Olbia, dove si è costituito trenta anni fa. «Ognuno con la sua lingua e con la sua fede ma con un unico cuore, dobbiamo pregare perché il Dio di tutti intervenga per porre fine alla guerra, dove non esiste nessun vincitore», ha detto l'imam di Olbia, Hamadi Maalaoui, della Comunità islamica che in città accoglie duemila fedeli. Di ritorno da una visita al delegato dell'Alleanza islamica in Polonia, paese che ha già accolto oltre due milioni di profughi ucraini, l'imam olbiese si appella alla generosità degli olbiesi: «Hanno bisogno di cibo, indumenti e materiale scolastico per i bambini».