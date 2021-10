Olbia, stasera batti un colpo a Montevarchi 

Non c’è tempo per piangere sul latte versato con l’Imolese, che ha inflitto sabato all’Olbia la quinto ko in campionato, secondo di fila.

Di nuovo in campo

Oggi (17.30) la squadra di Max Canzi è di scena sul campo dell’Aquila Montevarchi per la 10ª giornata di Serie C. E non vede l’ora di riscattarsi. «Se da un lato un turno infrasettimanale è sempre complicato, perché hai poco tempo per recuperare e preparare la partita se viaggi in pullman, figuriamoci per chi, come noi, viaggia in nave, dall’altro quando si perde hai voglia di giocare subito», dice l’allenatore dei bianchi presentando la sfida del “Brilli Peri”. «Da questo punto di vista tornare subito in campo è un toccasana, perché prepari la gara con la voglia di rifarti immediatamente della sconfitta, ma sappiamo benissimo», aggiunge Canzi, «che contro il Montevarchi non sarà facile». I toscani hanno in comune con l’Olbia la posizione in classifica, con 10 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, e le reti subite, 16, ma hanno segnato meno, 9 contro i 12 gol di Ragatzu e compagni. Che, però, sono a digiuno da due turni.

Tabù trasferta

La speranza è che la fame di gol e di punti sia tale da spingere i galluresi verso la prima vittoria in trasferta. «Abbiamo una grande voglia di giocare e fare risultato», conferma il tecnico dell’Olbia. «Siamo però consapevoli che affronteremo una squadra noiosa e molto aggressiva, che viene dalla Serie D e, per questo, ha l’umiltà di chi sa che sarà un campionato difficile e si comporta di conseguenza: il Montevarchi non ti regala nulla, corre e picchia nel senso sportivo del verbo, per cui», conclude Canzi, «mi aspetto una partita difficile». Salteranno la sfida per infortunio Arboleda, che dovrebbe essere sostituito da capitan Pisano, e Giuseppe Pinna e il lungodegente Belloni, che ha svolto il primo allenamento col resto del gruppo domenica mattina; convocato Lella, uscito per crampi sabato.