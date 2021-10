Olbia, sconfitta amara 

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Pinna (37’ Travaglini); Lella (30’ st La Rosa), Giandonato (1’ st Biancu), Chierico (38’ st Occhioni); Palesi; Udoh, Ragatzu (38’ st Mancini). In panchina Van der Want, Renault, Boccia, Demarcus. Allenatore Canzi.

Reggiana 2

Olbia 0

Reggiana (3-4-1-2) : Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti (15’ st Neglia), Rossi (31’ st Muroni), Cigarini (23’ st Sciaudone), Contessa; Redrezza; Lanini, Zamparo (31’ st Sorrentino). In panchina Marconi, Chiesa, Libutti, Laezza, Fiorentini, Cauz. Allenatore Diana.

Arbitro : Di Graci di Como.

Reti : 41’ st e 45’ st Lanini.

Note : ammoniti Rossi (R) e Lella, Brignani, Giandonato, Ciocci ed Emerson (O). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 4000 circa.

Tutto bene fino agli ultimi 5’: tanto regge l’Olbia nella tana dell’imbattuta Reggiana prima di essere trafitta da Lanini all’86’ e al 90’.

Sconfitta al fotofinish

Nell’anticipo dell’8ª giornata di Serie C, giocato ieri allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, la capolista si impone 2-0 infilando il sesto successo, mentre la squadra di Max Canzi non riesce a sfatare il tabù trasferta. Bene i bianchi nel primo tempo, dove si distinguono Brignani, quando al 22’, di testa su punizione di Giandonato, chiama in causa Voltolini, e Ciocci, che salva lo 0-0 prima dell’intervallo su Lanini e Zamparo. Nella ripresa il portiere di Canzi disinnesca Lanini, al 25’, e Sorrentino, al 34’ e al 39’. Se l’Olbia è costretta alle sostituzioni, vedi Travaglini per Pinna, fermato da un problema muscolare, e La Rosa per Lella, vittima dei crampi, la Reggiana cambia per svoltare, e alla fine, dopo vari tentativi su palla inattiva con l’ex Cagliari Cigarini, trova il varco.

L’amarezza di Canzi

Sfortunato il retropassaggio di testa di Palesi che Neglia intercetta per il taglio di Lanini in occasione dell’1-0, sanguinoso il pallone perso da Emerson che lancia l’attaccante sul raddoppio che sigilla la sfida.

«Dispiace: quando arrivi a cimque minuti dalla fine, stai tenendo il campo contro la capolista e sei vivo, un risultato così diventa un boccone amaro da mandar giù», dice Canzi. «La Reggiana non ha rubato nulla, ma il rammarico c’è».

