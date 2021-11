Olbia, regina dell’extralberghiero 

La ripresa del turismo c’è stata ma la pandemia sta modificando profondamente gli scenari dell’accoglienza. Oltre il 75% di aumento delle locazioni negli alloggi privati e pernottamenti a breve termine, Olbia e il suo territorio prima destinazione nel periodo 2019/21 con un fatturato nell’extralberghiero, che supera Arzachena e San Teodoro. Calano i posti letto degli alberghi, tiene invece il turismo di lusso. In Costa Smeralda, nonostante una consolidata flessione del 15% rispetto al 2019, meno viaggi ma permanenze più lunghe, utilizzo esponenziale di aerei privati e yacht, richieste di spazi e privacy. Da una parte costi accessibili dall’altra qualità e dimensione privata: in tempi di Covid il turismo di massa e quello di èlite condizionano l’offerta.

Gli arrivi

Questi e molti altri interessanti spunti di riflessione dal 15°”Meeting del Turismo” organizzato da “Una scuola Sarda” di Nuccio Merone e coordinato e introdotto dall’economista Carlo Marcetti. “Turismo: è ripresa?” Per analizzare una stagione che è comunque riuscita a far dimenticare il terribile 2020 si comincia dai dati di porti e aeroporti : “Isola Bianca” si conferma la regina del traffico navale con oltre 2.200.000 passeggeri su 3.455.000 totali mentre l’Aeroporto di Cagliari, pur perdendo il 44% del traffico rispetto al 2019, rimane lo scalo con maggior transito (oltre 2.300.000 passeggeri). «Da un p di tempo dovremo chiederci non solo come faremo ad avere più turismo ma dove lo potremo “mettere”. E innanzi tutto occorre avere i dati, che siano oggettivi e senza interpretazioni politiche. – ha detto Marcetti - La gran parte dei fenomeni nuovi e di movimentazione arrivano dall’offerta ricettiva. Grazie all’ albo regionale come lo IUN che ha fatto emergere molti strutture sommerse si evidenzia che i posti letto aumentano ma la frammentazione dell’offerta è elevata. Il saldo di crescita è 45.809 di posti letto in più e di 9.338 nuove strutture ricettive. In sofferenza i Bnb, i campeggi e gli alberghi».

Pericolo overtourism

Tra i relatori Maurizio Battell, presidente di Extra – suoi i report sull’extralberghiero – e il Ceo di Smeralda Holding, Massimo Ferraro, che ha parlato del pericolo “Overtourism”. «In questo momento più del 50% dei paesi ha delle restrizioni alle frontiere. ma quando la pandemia finirà tutti ritorneranno a viaggiare. Secondo noi il futuro è la valorizzazione dell’esistente e sostenere la distribuzione su tutto il territorio sardo». «C’è stata una grande ripresa per il turismo nautico al netto dei grandi assenti, russi e arabi – ha detto Fulvio Luise, direttore di Luise Yachting Club - Per ciò che riguarda le politiche di salvaguardia ambientale purtroppo siamo in fase sperimentale perché le commesse sono ancora di yacht con combustibili tradizionali. Gli effetti del cambiamento li vedremo fra 15 o 20 anni». Al convegno gli assessori regionali Quirico Sanna e Giuseppe Fasolino che hanno messo l’accento sulla necessità di realizzare strutture alberghiere di qualità e grandi eventi destagionalizzati mentre le sindache di San Teodoro e Fonni, Rita Deretta e Daniela Falconi hanno tracciato l’auspicato futuro turistico delle loro comunità.