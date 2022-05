Olbia, rabbia e orgoglio 

L’Olbia dice addio alla post season, alla soglia della fase nazionale che avrebbe garantito almeno un’uscita al “Nespoli”, per un pareggio, che premia i liguri in quanto meglio classificati a fine campionato. Naturale masticare amaro. «Dispiace non regalare una partita dei playoff a chi ci ha seguito per tutto l’anno, alle persone che hanno creduto in noi: sono convinto che sarebbe venuta tante gente, anche se il vero omaggio l’avremmo fatto a chi è venuto tutto l’anno al “Nespoli”», si rammarica Canzi pensando al pubblico di casa. «Abbiamo fatto la prestazione che volevamo fare. Ci credevamo, ci abbiamo provato in tutti i modi: i ragazzi escono sfiniti dal campo e da questa partita, veniamo da 8 risultati utili consecutivi e salutiamo i playoff senza aver perso». Eliminati da imbattuti. Ma a testa alta. «Altissima», rincara la dose l’allenatore ex Cagliari. «Da un lato c’è rabbia, perché quando ti capitano situazioni come questa le vivi come un’ingiustizia». E che ingiustizia.

Al prossimo anno, sperano i tifosi. Mentre i protagonisti, quelli che lo storico traguardo degli spareggi promozione per la Serie B l’hanno conquistato sul campo, ci vanno con i piedi di piombo. Concordi comunque sul fatto che l’Olbia esca da questa prima esperienza tra le “big” più forte di prima. Ne è convinto in primis il presidente Alessandro Marino. Che a caldo, mercoledì notte, ha twittato: “Nella prima partecipazione ai playoff per la B della nostra storia abbiamo mostrato a tutti di che pasta è fatta l’Olbia. Usciamo a testa alta, fieri di aver rappresentato e inorgoglito tutta la Sardegna. Usciamo più forti”. Parole in sintonia con quelle di Max Canzi. «Se l’Entella ha avuto paura», ha sottolineato il tecnico dell’Olbia nel post partita di Chiavari, «vuol dire che siamo diventati qualcosa di importante». Un dato di fatto se è vero che i galluresi hanno chiuso la stagione regolare al nono posto del girone B, agganciando i playoff all’ultima giornata, eliminando al primo turno l’Ancona Matelica sesta forza del torneo, sconfitta 2-0 a domicilio in gara secca, e spaventando l’Entella.

Il giorno dopo l’eliminazione dell’Olbia dai playoff di Serie C sono tutti d’accordo: la realizzazione del sogno di approdare in cadetteria, sfumato mercoledì a Chiavari nell’1-1 con la Virtus Entella, è solo rimandata.

Futuro

A testa altissima

Campo base uno

«Poi, ti fermi a pensare e realizzi che se una squadra del livello dell’Entella ha gestito gli ultimi minuti della partita con la paura di essere rimontata vuol dire che siamo diventati qualcosa di importante», aggiunge Canzi. «Devo essere fiero di questi ragazzi, che hanno dato l’anima per la maglia dal primo giorno di ritiro, lo scorso 17 luglio, al 4 maggio di Chiavari». Ragazzi che il tecnico ritroverà a Olbia per gli ultimi allenamenti prima del rompete le righe. Giocatori che Canzi potrebbe allenare anche il prossimo anno – in parte o tutti, è da vedere – per tentare l’assalto alla B: se è vero che l’obiettivo di quest’anno erano i playoff, ed è stato raggiunto, l’allenatore dovrebbe essere riconfermato e ripartire da un nuovo e più ambizioso traguardo. Argomenti che la società non tarderà a trattare: le grandi scalate si organizzano per tempo.

