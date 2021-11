Olbia, qualcosa è cambiato 

Qualcosa è cambiato. Troppo presto per parlare di trend, ma intanto sabato l’Olbia è riuscita a battere il Pontedera con 2 gol nei minuti finali, di Ragatzu, al sesto centro in campionato, e dell’esordiente Renault. E l’ha fatto senza subirne, terzo clean sheet della stagione, e con l’inedita difesa a tre formata da Brignani, Boccia ed Emerson, più Pinna e Travaglini a dar manforte sugli esterni.

La partita perfetta

Un capolavoro tattico, quello realizzato nell’anticipo della 16ª giornata di Serie C, che ha fruttato alla squadra di Max Canzi la sesta vittoria e 3 punti classifica buoni per riallinearsi con l’obiettivo di un torneo da “parte alta”. Contro un avversario, si dica, che i bianchi non battevano dal 2017. «È stata una partita molto tattica tra due squadre che prendono molti gol ma ne fanno anche tanti», ha spiegato l’allenatore dell’Olbia a caldo nella sala stampa del “Nespoli”, dove i galluresi sono tornati a giocare dopo due trasferte in cui hanno raccolto un solo punto. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: eravamo focalizzati sul non prendere gol, uno 0-0 sarebbe stato motivo di soddisfazione, ma sapendo anche che prima o poi un gol lo facciamo ci abbiamo provato fino alla fine, e pure i cambi sono stati fatti in tal senso».

Le due “R”

Un ingresso su tutti ha destato una certa sorpresa, ed è quello di Christophe Renault, terzino classe 2002, scuola Atalanta, arrivato d’estate e al debutto assoluto tra i professionisti contro il Pontedera. Subentrato alla mezz’ora della ripresa a Travaglini, Renault ha rimediato un cartellino giallo in 2’ e firmato il raddoppio nel terzo minuto di recupero, dopo che Ragatzu aveva sbloccato il risultato al 90’. Ragatzu, il ritrovato Ragatzu, a segno tre volte nelle ultime due partite, che ha scoccato la freccia giusta nel momento più giusto, da palla inattiva, uno dei “must” dell’Olbia, quando l’avversario non aveva grandi margini per recuperare. Dal tentativo dei toscani di strappare un pareggio in extremis è nata, poi, quella ripartenza con cui Udoh ha mandato a segno Renault per il 2-0. Tutto bellissimo, quasi una favola. Ma, adesso, toccherà ripetersi. Magari già domenica in casa della Vis Pesaro.