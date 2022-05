Olbia, provaci ancora 

In una vigilia in cui nessuno all’Olbia rilascia dichiarazioni, per illustrare la sfida con la Virtus Entella, in programma oggi al Comunale di Chiavari (ore 20.30) per il secondo atto dei playoff di Serie C, ci si affida a precedenti, statistiche e curiosità.

La sfida

E a quanto detto da Max Canzi dopo il 2-0 all’Ancona Matelica valso il passaggio del turno. «Se è vero che l’appetito vien mangiando, sarebbe bello riuscire a fare almeno una partita in casa davanti al nostro pubblico: per ora, è come se avessimo vinto solo il primo tempo», ha spiegato l’allenatore dopo il successo di domenica. Consapevole, Canzi, che il nuovo traguardo può passare solo da un’altra vittoria in un’altra “gara secca” da 90’ nella tana dell’avversario. Per accedere alla fase nazionale, che si giocherà da domenica con gare di andata e ritorno, l’Olbia deve battere l’Entella: data la miglior classifica, ai liguri, che hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto, qualificandosi direttamente al secondo turno e riposando domenica, basterebbe, invece, un pareggio. Un déjà-vu rispetto al match di Ancona che anche per le caratteristiche della formazione in cui gioca l’ex Cagliari Dessena, che segna tanto (62 gol) ma che tante sconfitte (11) ha collezionato in campionato, fa pensare a una gara simile.

La formazione

«Siamo obbligati a vincere anche a Chiavari, e sappiamo che non sarà facile: affronteremo una squadra di altissimo livello e giocheremo con lo sfavore del campo e del risultato, ma siamo sereni, sorridenti e contenti di quello che stiamo facendo», ha aggiunto Canzi, che col rientro di Biancu dalla squalifica potrà disporre della rosa al completo. Ieri mattina i galluresi hanno svolto l’ultimo allenamento a Tirrenia, dove si erano trasferiti lunedì da Ancona: in serata la partenza dalla Toscana, direzione Chiavari. Dove oggi andrà in scena la rifinitura che deciderà l’undici titolare del Comunale. Nei precedenti in campionato Canzi ha optato per il 4-3-1-2 all’andata, giocata in Liguria “a specchio” e finita 3-3, e per il 3-5-2 al ritorno, con sconfitta dei bianchi al “Nespoli” per 2-3. E allora, per provare a fare l’unico risultato che manca all’appello con l’Entella (la vittoria), l’allenatore potrebbe confermare il 3-4-1-2 di domenica.