Olbia, ora è un naufragio 

Olbia 1

Gubbio 3

Olbia (4-4-2) : Gelmi; Gabrieli (37’ st Babbi), Brignani, Travaglini, Fabbri; Renault (1’ st Occhioni), Incerti (45’ st Emerson), La Rosa (37’ st Boganini), Sueva (42’ st Konig); Contini, Ragatzu. In panchina Van der Want, Finocchi, Sanna. Allenatore Occhiuzzi.

Gubbio (4-4-2) : Di Gennaro; Corsinelli, Signorini, Redolfi (1’ st Portanova), Bonini; Arena (29’ st Artistico), Toscano, Rosaia, Spina (16’ st Morelli); Vazquez (29’ st Vitale), Mbakogu (16’ st Bontà). In panchina Meneghetti, Semeraro, Bulevardi, Di Stefano, Francofonte, Tezzer. Allenatore Braglia.

Arbitro : Virgilio di Trapani.

Reti : nel primo tempo, 6’ e 33’ Arena, 41’ Spina, 45’ Contini.

Note : ammoniti La Rosa (O). Recupero 3’ pt-5' st.

La barca affonda. Nessuna svolta dopo il buon derby con la Torres: Olbia sconfitta dal Gubbio, che passa al “Nespoli” 3-1 nel testacoda dell’11ª giornata di Serie C, e sempre più a fondo classifica.

La capolista ipoteca il successo nei primi 45’, nel quale arriva anche il gol della speranza di Contini. Che alla fine si rivelerà fine a se stesso: al netto delle pesanti assenze, la crisi dei bianchi non pare avere soluzione. Adesso Occhiuzzi rischia davvero. E la curva, che al triplice fischio applaude la squadra, contesta il presidente Marino. Succede tutto nel primo tempo: match sbloccato al 6’ su punizione da Arena, che si ripete al 33’ servito da Vazquez dagli sviluppi di un’azione partita da una palla persa da Contini in attacco. Nel mezzo, l’intervento in uscita di Gelmi su Mbakogu e la conclusione senza fortuna di Renault dall’uno-due Contini-Ragatzu da piazzato. Il doppio vantaggio gasa il Gubbio, che prende campo in scioltezza e al 36’ ci riprova con Vazquez: Gelmi, stavolta, c’è. Ma non può molto sul 3-0 siglato da Spina al 41’, a cui segue la rete di Contini su assist di Ragatzu, a ridosso dell’intervallo, a riaprire il discorso. Nella ripresa entra Occhioni (a cui verrà annullato un gol dopo il quarto d’ora) per Renault, e l’Olbia, partita col 4-4-2, torna al 4-3-1-2. Tuttavia non svolta. E per poco il Gubbio non centra il poker col neo entrato Vitale, fermato, al 39’, solo dal palo. Il silenzio stampa dell’Olbia, intanto, continua.

