Olbia non cambia: Nizzi sindaco per la quinta volta 

La tendenza si è delineata intorno alle 19: fino a quell’ora la partita si giocava su un equilibrio perfetto, intorno al 50 per cento, con qualche balzo in avanti dell’uno o dell’altro. Nelle due sedi, distanti poche centinaia di metri, nel centro storico, è stato un pomeriggio di passione in attesa dei dati provenienti dai rappresentanti di lista. Poi, all’improvviso, il passo è cambiato e mentre la tensione si scioglieva nel quartier generale di Nizzi in via Catello Piro, a pochi passi dal Municipio dove a fine serata è approdata la marcia trionfale del sindaco e dei suoi, cresceva la preoccupazione in via Cavour, dietro piazza Regina Margherita, sede della Coalizione civica. La forbice è iniziata ad allargarsi e la tendenza non si è più invertita. I due candidati sono arrivati nelle rispettive sedi intorno alle 22 quando lo spoglio, almeno quello ufficioso, a oltre due terzi dava come dato stabile oltre due punti di differenza.

La quinta volta di Settimo (Nizzi). Olbia ha scelto di non cambiare e di rinnovare la fiducia al sindaco che la amministra (con due parentesi) dal 1997. Olbia che resta anche una roccaforte indiscussa di Forza Italia, quasi un caso nazionale. Il partito di Silvio Berlusconi, protagonista di una telefonata in viva voce venerdì sera alla chiusura della campagna elettorale in piazza San Simplicio, secondo i primi dati, molto parziali, è di gran lungo il primo in città. Staccato di pochi punti percentuali, che però in una sfida netta a due bastano per essere tagliati fuori, Augusto Navone, il direttore dell’Area marina protetta di Tavolara che ha accettato di mettersi alla guida della grande coalizione civica, che univa centrosinistra, liste civiche, Movimento 5stelle e una lista, Liberi, costituita da esponenti di centrodestra in dissenso con Nizzi. I dati rigorosamente ufficiosi (quelli ufficiali vanno molto a rilento) danno il sindaco uscente al 51,88 per cento con 12.913 voti e lo sfidante al 48,12 con 11.976 preferenze, quando mancano da scrutinare 4900 schede. L’affluenza, in calo, come da trend nazionale: hanno votato 30.026 olbiesi contro i 49.347 aventi diritto.

Il testa a testa

Il sindaco rieletto

Settimo Nizzi arriva mentre davanti alla sede sono già partiti i festeggiamenti e i cori da stadio. «Per me questa è la vittoria più bella», commenta: «Non ho mai visto un avversario così cattivo e inferocito dal punto di vista umano e politico. Noi abbiamo parlato di programmi, non abbiamo risposto ad attacchi diretti alla persona. Olbia ha dato fiducia a chi lavora e promette serenità». A segnare l’avvio burrascoso della campagna elettorale erano stati gli scontri soprattutto con il gruppo Liberi, che rappresentava i dissidenti di centrodestra (in parte legati all’ex senatore forzista Fedele Sanciu e a esponenti di Fratelli d’Italia), con maxi striscioni polemici da una parte e insulti in aula dall’altra. I programmi per la prossima amministrazione sono in continuità con quelli portati avanti fino a ieri, ad iniziare dalla questione delle misure di sicurezza per il rischio idrogeologico, con il piano sul quale Nizzi aveva puntato la campagna elettorale 2016.

Questa è la sesta volta che Settimo Nizzi si candida a sindaco di Olbia, la quinta vittoria sempre alla guida del centrodestra. Nell’ordine ha sconfitto Giommaria Uggias, poi diventato consigliere regionale ed europarlamentare, il docente universitario Carlo Marcetti, l’ex parlamentare Pd Gian Piero Scanu, Carlo Careddu, allora vice sindaco uscente, anche lui Pd, e Augusto Navone. L’unica sconfitta nel 2011 ad opera di un uomo che veniva anche lui da Forza Italia, Gianni Giovannelli, alla guida di una Coalizione civica.

La sfida perduta

Augusto Navone arriva in via Cavour, accolto dall'applauso dei suoi, quando è chiaro che una rimonta è impossibile. «Il nuovo sindaco di Olbia sarà Settimo Nizzi al quale faccio i miei auguri», commenta: «Non ci sentiamo sconfitti nell’insieme perché un distacco così limitato ci dà la forza e la voglia di portare avanti il progetto. Solo l’idea che la lista più giovane sia tra le più votate della coalizione ci dà la dimensione del carattere di innovazione e ci fa capire che ci sono tutti gli elementi per un rinnovamento politico. La grande coalizione civica non si ferma qui». Navone aveva accettato di mettersi alla guida di una macchina già in moto, quella di una larga alleanza. In nome di quella che è stata definita “un’emergenza democratica” i candidati papabili (essenzialmente Pd) avevano fatto un passo indietro e tutti, con la parziale eccezione del Movimento 5 Stelle, avevano rinunciato al simbolo.

Le liste

I dati sono ancora molto parziali per fare un bilancio politico. Nella coalizione di centrodestra, su metà delle sezioni, si conferma l’assoluta leadership di Nizzi con Forza Italia al 27 per cento seguita da Lista Nizzi al 10. Non sfondano Psd’Az e Lega anche se si sono registrate parecchie schede col voto al solo simbolo del partito di Salvini. Più frammentata la coalizione con al primo posto Olbia democratica, sostanzialmente Pd, seguita a distanza dalla lista di centrodestra Liberi. Come evidenziato da Navone, da registrare l’exploit di Alba Civica, lista di giovani esordienti assoluti sulla scena della politica. Il dato parziale li colloca oltre il 6 per cento, per ora sopra la seconda lista di ispirazione Pd, Scelta civica, e il Movimento 5 Stelle che si fermerebbe sotto il 5 per cento. Tutti dati da confermare oggi. La notte si conclude con il rito dei festeggiamenti del popolo di Nizzi, i caroselli delle auto, i cori e una nuova marcia trionfale verso il Comune.

