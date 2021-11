Olbia, non basta Ragatzu 

Olbia (4-3-1-2) : Van der Want; Pisano (33’ st Pinna), Brignani, Emerson, Travaglini; Lella (43’ st Occhioni), Chierico, Palesi; Biancu (43’ st Demarcus); Udoh (33’ st La Rosa), Ragatzu (43’ st Mancini). In panchina Tornaghi, Renault, Boccia. Allenatore Moretto (Canzi squalificato).

Teramo 2

Olbia 2

Teramo (4-3-3) : Agostino; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Ndrecka (22’ st Lombardo); Mungo, Arrigoni, Fiorani (38’ st Pinto); Malotti (22’ st Birlingea, 38’ st Montaperto), Bernardotto, Rosso. In panchina: Tozzo, Perucchini, Furlan, Rillo, Soprano, Surricchio, Di Dio. Allenatore Guidi.

Arbitro : Emmanuele di Pisa.

Reti : nel primo tempo, 11’ Ragatzu, 17’ Bernardotto; nella ripresa, 18’ Ragatzu, 25’ Birlingea.

Note : ammoniti Rosso, Mungo (T) e Mancini (O). Recupero 0’ pt-3’ st.

La doppietta di Ragatzu non basta: in vantaggio due volte, l’Olbia si è fatta riacciuffare dal Teramo sul 2-2. E per poco al “Bonolis” non ha lasciato anche il punto.

Rimontati

Per la squadra di Max Canzi, squalificato e sostituito in panchina dal collaboratore Ivan Moretto, la trasferta abruzzese frutta un pareggio, secondo stagionale. Un risultato amaro, perché arriva dopo una sconfitta ed è imposto da un avversario indietro in classifica, ma che nel finale ha rischiato di vincere. Bianchi in vantaggio all’11’, quando Chierico indovina il corridoio giusto per Ragatzu, che non segnava dal 28 settembre. La gioia dura, tuttavia, 5’: tanto basta ai padroni di casa per mandare a bersaglio Bernardotto con tre tocchi da rinvio del portiere (17’). L’Olbia ci mette un po’ per riprendersi e al 23’ il Teramo colpisce il palo con Malotti, replica Chierico al 30’ scrollando la traversa.

Recupero thrilling

Il botta e risposta continua prima dell’intervallo, con Agostino che neutralizza Biancu e Van der Want che salva su Malotti, e nella ripresa: i galluresi tornano in vantaggio con Ragatzu al 18’, ma al 25’ gli abruzzesi centrano il 2-2 col neo entrato Birlingea. Nel finale l’Olbia sfiora la vittoria con Palesi, a fil di palo, ma anche la sconfitta: la salvano Van der Want e il fuorigioco, che negano il bis a Bernardotto nei minuti di recupero.

