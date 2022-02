Olbia, non basta il coraggio 

Olbia 0

Reggiana 1

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Emerson, Pisano, Travaglini; Arboleda (29’ st Belloni), Lella (41’ st Occhioni), Ladinetti (21’ st Chierico), Pinna; Biancu; Udoh (41’ st Saira), Ragatzu. In panchina Barone, Van der Want, Sanna, La Rosa, Perseu, Mancini, Manca. Allenatore Canzi.

Reggiana (3-5-2) : Venturi; Camigliano, Rozzio, Cremonesi; Guglielmotti (14’ st Libutti), Sciaudone, D’Angelo (14’ st Cigarini), Neglia (23’ st Rosafio), Contessa; Arrighini (31’ st Muroni), Zamparo (14’ st Lanini). In panchina Voltolini, Marconi, Luciani, Porcino, Scappini. Allenatore Diana.

Arbitro : Acanfora di Castellammare di Stabia.

Reti : nella ripresa, 28’ Lanini (r) .

Note : espulsi Travaglini al 27’ st e il ds Tatti dalla panchina. Ammoniti Ladinetti, Pinna, Emerson (O), D’Angelo, Guglielmotti e Cigarini (R). Re- cupero 0’ pt-4’ st. Spettatori 903.

Olbia. Piegata su rigore dalla Reggiana. L’Olbia cede al “Nespoli” 1-0, ma la punizione è troppo dura per la squadra di Max Canzi.

Dal dischetto

L’imbattuto gruppo emiliano passa di misura grazie al penalty trasformato da Lanini al 28’ del secondo tempo e ottenuto per il contatto in area, giudicato falloso dall’arbitro, tra Arrighini e Travaglini, che verrà espulso. Per buona parte della gara i 30 punti di distacco non si notano. Al 9’ Ciocci valuta male la traiettoria di un traversone recuperato da Guglielmotti, palla ad Arrighini che manca il bersaglio da due passi. Quindi salgono in cattedra i bianchi, che ci provano con Biancu, a fil di palo (13’), e Ragatzu, diagonale largo di poco (26’). Segue il tiro di Lella, facile preda per Venturi (32’), poi Biancu dalla distanza fuori misura (37’). Da segnalare il gol annullato a D’Angelo per fallo di mano. La ripresa si apre sulla ciabattata dell’ex Udoh, più insidiosa la conclusione di Biancu a lambire il palo (20’). Partono i cambi, dentro per la Reggiana anche Cigarini e Lanini, che cambieranno le sorti della gara: al 28’ l’attaccante trasformerà (come sopra) il rigore nato da un lancio a lunga gittata dell’ex Cagliari. L’attaccante emiliano calerà il bis qualche istante dopo, ma è in fuorigioco: gol annullato. Termina così, tra le proteste del pubblico di casa.

