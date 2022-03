Olbia nella tana del Modena 

Se l’obiettivo dell’Olbia è quello di tornare a vincere dopo 8 turni di digiuno, la gara esterna col Modena, in programma oggi allo stadio “Braglia” per la 30ª giornata di Serie C (ore 14.30), non offre la migliore delle occasioni.

Una sfida (im)possibile

«Incontriamo una squadra di livello superiore, lo dice la classifica e il fatto che non perde da 21 partite», premette il tecnico Max Canzi, «ma crediamo di poter vincere». Come è presto detto. «Dobbiamo fare la prestazione, senza la quale è impensabile portare a casa i 3 punti, ed essere bravi sui dettagli, cercando di limitare i loro punti di forza e il potenziale offensivo e di lavorare sulle pecche che hanno in fase difensiva, evitando episodi come quello dell’andata». Leggi il fallo di reazione costato a Udoh l’espulsione e ai galluresi l’inferiorità numerica dopo 26’. «Perché nel calcio, finché si gioca in 11 contro 11, i risultati impossibili non esistono», sottolinea l’allenatore. La corazzata allenata da Attilio Tesser, tra le cui fila milita l’ex Ogunseye, è prima con 71 punti, a +5 sull’altra “big” Reggiana e a +39, addirittura, sull’Olbia.

Davide contro Golia

In campionato ha perso solo 2 volte vincendo 22 gare su 29, sostenuta da un pubblico incredibile, con una media casalinga di quasi 4mila spettatori, e senza dare, strada facendo, segni di cedimento. «È indubbiamente la migliore squadra del girone, allenata da un tecnico che difficilmente sbaglia, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e fare risultato», insiste Canzi. «È sotto gli occhi di tutti che in questo periodo senza vittorie abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato e che, per valori, la squadra dovrebbe stare più in alto in classifica, per cui andiamo a giocarcela a testa alta e a viso aperto, anche perché se li affrontiamo per non prenderle prima o poi le prenderemo». Torna a disposizione Giandonato dopo il turno di squalifica; assenti Pinna, che domenica contro il Montevarchi ha rimediato una frattura al naso, e i lungodegenti Boccia, Renault e Finocchi.