Olbia, nel mirino resta Contini c’è Il rebus udoh 

Gianluca Contini resta nel mirino dell’Olbia. «La trattativa c’è, non so se andrà in porto ma la volontà di portarlo in Gallura resiste», conferma il presidente Alessandro Marino al termine del Trofeo Sardegna. Nell’amichevole giocata sabato al “Nespoli” e vinta dal Cagliari 3-0, il giovane attaccante rossoblù è entrato nella ripresa: poco più di mezz’ora per lui in campo. Quanto basta per iniziare a prendere confidenza con quello che potrebbe essere il “suo” stadio. A prescindere da King Udoh, oggetto delle attenzioni di diversi club e non convocato per il ritiro di Buddusò ma legalmente legato all’Olbia, con cui ha un altro anno di contratto.

Abbondanza

«Vorrà dire che avremo un reparto avanzato più ricco», replica Marino di fronte all’ipotesi che l’ex Juve finisca per rimanere. Un male per le casse societarie, che trarrebbero grande beneficio dalla cessione, ma un bene per la squadra, che con Udoh, Ragatzu e Biancu là davanti, più i nuovi promettenti acquisti Nanni e Babbi, titolari contro il Cagliari, avrebbe qualche chance in più di bissare i playoff.

Il tecnico

Aspettando, va da sé, l’altra new entry Boganini, tenuto a riposo precauzionale. Come altri giocatori, tra cui Biancu. «Avevano qualche problemino fisico, non era il caso di rischiare», ha spiegato al termine del Trofeo Sardegna, giunto alla sesta edizione, Roberto Occhiuzzi. «Nonostante il test col Cagliari non ho voluto rinunciare ai carichi di lavoro, nella consapevolezza che la bella figura si fa con l’impegno: i ragazzi sono stati bravi ad andare oltre ai limiti sul piano fisico, con 6 giorni di allenamenti non potevamo essere brillanti», ha aggiunto l’allenatore dei bianchi. «Aver affrontato il Cagliari in questo momento è stato, tuttavia, importantissimo, perché ci permette di capire su cosa dobbiamo lavorare, soprattutto in fase di non possesso».