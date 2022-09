Olbia, l’inizio non è male 

Se nel calcio alla fine quel che conta è il risultato, all’Olbia all’indomani dell’1-0 al Pontedera sono tutti contenti. Lo è l’allenatore Roberto Occhiuzzi, che non poteva debuttare meglio sulla panchina dei bianchi. E lo è la squadra, che ha conquistato i 3 punti all’esordio in Serie C al “Nespoli”, davanti al proprio pubblico sostenuta, dopo un lungo periodo di assenza, dalla sua curva. Ma lo è soprattutto la società, che ha rivoluzionato la rosa puntando su profili giovani come Boganini (19 anni) e Gelmi (21), a titolo definitivo il primo con contratto biennale e in prestito dall’Atalanta il secondo e autori del gol partita al 91’, da subentrato, e di una serie di parate che hanno permesso ai galluresi di reggere fino all’1-0. Queste le luci della prima di campionato. Quanto alle ombre, l’Olbia ha subito per larghi tratti un avversario che si è rivelato abile nel palleggio e determinato al tiro, tanto che tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo Gelmi è stato decisivo in almeno quattro occasioni.

La svolta

Al contrario, il portiere del Pontedera non ha fatto una parata degna di nota. Non a caso quando Occhiuzzi ha inserito l’uomo più pericoloso del “Nespoli”, il baby Boganini, prima è stato salvato dalla traversa, poi, al secondo tentativo dell’ex Pistoiese, ha capitolato. «Dobbiamo crescere», ha ammesso l’allenatore, «ma anche quando ci siamo abbassati sapevamo cosa fare per renderci pericolosi e quando siamo andati al tiro l’abbiamo fatto con criterio, credendoci fino alla fine». Il Montevarchi, avversario domenica nella prima trasferta stagionale, è avvisato.

RIPRODUZIONE RISERVATA