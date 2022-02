Olbia, l’Entella non scherza 

Alla vigilia della gara casalinga con la Virtus Entella, Max Canzi stravolge l’ordine dei famosi imperativi attribuiti a Enzo Bearzot. «Per battere una “big”», spiega il tecnico dell’Olbia, «dobbiamo fare un gol in più dell’avversario, E, naturalmente, concedere meno di quanto concesso mercoledì all’Ancona Matelica, che è stato davvero poco».

Le regole del successo

Il risultato, a diktat invertiti, non dovrebbe cambiare, se è vero che l’Olbia vista prima delle sconfitte con Cesena e Ancona era stata bravissima ad applicare le due regole del successo, infilando 4 risultati utili. Oggi al “Nespoli” (14.30), contro la quarta forza del girone B, non sarà tuttavia facile. «Ma abbiamo le nostre armi», assicura Canzi presentando la gara della 6ª giornata di ritorno di Serie C. «Affrontiamo una squadra di altissimo livello, sul piano del gioco e delle individualità, ma abbiamo un grande attacco», prosegue l’allenatore dei bianchi. «Come noi ci relazioniamo con l’avversario preparando la partita, anche loro dovranno relazionarsi con noi, che è vero che veniamo da due sconfitte ma anche che siamo a 3 punti dal settimo posto». Inevitabilmente, date le assenze di Luca La Rosa, squalificato per 3 giornate, e Boccia e Renault per infortunio, nell’undici titolare qualcosa cambierà.

Un undici rivoluzionario

«Abbiamo diverse soluzioni, a seconda che si decida di cambiare gli interpreti o la disposizione della squadra, ma è fuor di dubbio che giocherà chi sta meglio, anche perché avendo giocato due gare ravvicinate c’è un po’ di stanchezza», aggiunge Canzi. Tra i liguri, rientra dalla squalifica l’ex Cagliari Dessena, mentre salterà la sfida per problemi fisici l’ex Olbia Capello. E poi c’è il bomber Lescano (9 gol), che ha segnato una doppietta mercoledì nel 5-1 al Montevarchi ed è determinato a raggiungere la doppia cifra a Olbia. «E, allora, noi dovremo essere bravi a impedirglielo», conclude Canzi. Che sa bene che anche contro l'Entella, come in ogni partita e come dice il saggio, conterà innanzitutto non prenderle.