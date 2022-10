Olbia, la stagione non decolla: dov’è la vittoria? 

Chi, a Olbia, aveva iniziato ad allacciare le cinture di sicurezza dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia con la Torres può pure allentarle: la stagione dei bianchi non decolla.

Parla Marino

La sconfitta interna col Fiorenzuola, la terza nelle prime sette giornate di Serie C, conferma le difficoltà in campionato della squadra di Roberto Occhiuzzi, incapace di ripetere la prestazione di mercoledì contro i sassaresi se non nei primi e negli ultimi minuti della gara con gli emiliani, persa 1-2. In avvio, sfiorando il vantaggio con Ragatzu e Brignani su palla inattiva, e nel finale, quando, sullo 0-2, l’Olbia è riuscita ad accorciare le distanze col subentrato Nanni, al debutto stagionale dopo l’infortunio. E per poco al “Nespoli” non ci scappava il pareggio. Un copione, quello della gara giocata solo a tratti, già visto quest’anno, che ha fatto tuonare Alessandro Marino. «Non mi è piaciuto quasi niente, mentre faccio i complimenti al Fiorenzuola per la vittoria e per l’avvio di stagione», ha detto il presidente dell’Olbia domenica, in tarda serata. «Pensiamo di avere una rosa importante e uno staff tecnico all’altezza per far esprimere il nostro potenziale, serve però che tutti diano di più: vogliamo fare un grande campionato ma finora abbiamo sparato a salve, mi aspetto un cambio di marcia repentino».

Caccia alla svolta

Ovvero da domenica e dalla trasferta di Chiavari sul campo della Virtus Entella. Avversario non impossibile, che però, se l’Olbia (parafrasando Marino) “non cambia marcia”, potrebbe diventarlo, complicando ulteriormente un’annata partita con l’ambizione dei playoff e caratterizzata finora da una vittoria, tre sconfitte e tre pareggi a reti inviolate, per un totale di 6 punti in classifica, 2 reti all’attivo e 6 al passivo, e la retrocessione al quartultimo posto del girone B, in zona playout. Con tre partite in una settimana, Entella fuori, Ancona in casa mercoledì prossimo e il derby di campionato con la Torres a Sassari la domenica successiva, a oggi Occhiuzzi non rischierebbe. Al condizionale, che in certe situazioni è d’obbligo e perché in passato è capitato che ai messaggi motivazionali, non avendo ottenuto il risultato sperato, Marino abbia fatto seguire l’esonero dell’allenatore.