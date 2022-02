Olbia, la sfida «cruciale» 

Olbia. Il tour de force dell’Olbia si chiude oggi al “Nespoli” (ore 14.30) contro l’Aquila Montevarchi, avversario della 29ª giornata di Serie C.

A metà strada

Quella che per la squadra di Max Canzi è la settima partita del mese, la nona in 37 giorni, sarà un appuntamento «cruciale», come lo definisce il tecnico. «Perché alla fine del campionato mancano solo 10 partite, e perché l’avversario è indietro in classifica di 3 punti», spiega Canzi. «Vincere contro il Montevarchi ci consentirebbe di guardare in alto così come perdere ci costringerebbe a guardarci le spalle». Della serie che i galluresi, che a quota 31 puntano ai playoff, lontani 4 lunghezze, devono stare attenti a non precipitare in zona retrocessione, che incombe a 5 punti. Dalla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia l’Olbia, a secco di successi da un mese, ha conquistato solo 6 dei 24 punti disponibili. «Ma, esclusa la partita col Cesena, abbiamo dimostrato continuità in termini di prestazione e di identità di squadra, anche cambiando gli interpreti, com’è successo nelle ultime gare: ripartiamo, dunque, dalle nostre certezze», ribatte l’allenatore.

La sfida

«Il Montevarchi è una squadra in salute che viene da 2 vittorie, da non sottovalutare ma da affrontare per vincere, e per farlo», aggiunge Canzi, «dobbiamo concretizzare le numerose palle gol che creiamo». Tornano a disposizione Pisano e Arboleda, assenti Giandonato per squalifica e Boccia, Renault e Finocchi per problemi fisici.