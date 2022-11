Olbia insicura nove anni dopo 

Pomeriggio del 18 novembre 2013, Olbia viene devastata dalla furia dell’acqua. Il Ciclone Cleopatra semina distruzione e morte. Anche Arzachena vive ore tragiche. Sono passati nove anni da quella giornata tremenda, quasi un decennio che ha amplificato, se è possibile, la portata drammatica di alcune questioni ancora irrisolte. A partire dalla messa in sicurezza della città di Olbia, un obiettivo ancora lontano. Mentre si parla di Piano Mancini e dei fondi destinati alla mitigazione del rischio idraulico che potrebbero essere persi, il Comune di Olbia è stato costretto a intervenire per la pulizia dei canali e dei ponti a valle di Monte Pino, ostruiti dal terriccio che negli ultimi anni è stato trascinato dal cantiere della Sp 38. Una situazione pericolosa, perché la terra ha riempito il letto dei torrenti che da Monte Pino arrivano nella parte pianeggiante. Il Comune ha liberato i ponti dal materiale che li ostruiva, ma non può intervenire ovunque. Il problema è collegato direttamente alla scandalosa vicenda del ripristino della Provinciale 38, crollata nove anni fa (tre morti) e ancora chiusa.

La terra a valle

Nel 2018 la Imp Costruzioni di Carloforte, per ragioni che sono ancora oggetto di un contenzioso civile e di una inchiesta penale, abbandonò il cantiere dell’Anas, dove operava avendo vinto l’appalto per la realizzazione della nuova Olbia-Tempio. Il cantiere, secondo la Procura, non venne messo in sicurezza. Da allora, per lungo tempo e sino alla ripresa dei lavori, grandi masse di terra sono scivolate a valle. La portata dei torrenti è stata ridotta, così come l’ampiezza dei ponti. Così, non solo i galluresi non hanno la strada che collega Olbia e Tempio, ma a valle del cantiere i residenti e le aziende agricole devono votarsi ai santi perché non piova troppo. Infatti i corsi d’acqua esondano subito. Proprio in questi giorni, per completare la frittata, si è saputo che difficilmente la Provinciale 38 sarà ripristinata prima della fine del 2024.

Giustizia negata

Non va meglio sul fronte della giustizia, le vittime attendono ancora di essere risarcite. Emblematico il caso dei familiari di Patrizia Corona, ingoiata da un canale insieme alla figlioletta Morgana. La causa civile promossa contro il Comune di Olbia (al quale viene contestato di non avere mai posizionato delle barriere di protezione del canale) dura da otto anni e ancora non è stata scritta neanche la sentenza di primo grado. L’avvocato Angelo Merlini rappresenta i familiari delle vittime e dice: «La prossima udienza sarà in primavera. I miei assistiti pagano il conto tragico dell’alluvione e ora anche quello della denegata giustizia».