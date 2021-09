Olbia in anticipo di 6 turni 

Terza in classifica con 6 punti e il miglior attacco del girone B con 7 reti, l’Olbia si gode i vertici della Serie C e, dopo tre giornate, punta a una stagione da protagonista.

La vista sulla B

L’anno scorso per fare 6 punti e 7 reti ci vollero nove giornate e un silenzio stampa, imposto dal presidente Alessandro Marino dopo l’1-4 contro la Pergolettese a cui seguì il primo successo sulla Pistoiese. Paragonando le due stagioni, l’allenatore Max Canzi sottolinea come «il gruppo collaudato stia facendo la differenza quest’anno», mentre Nunzio Lella pone l’accento sulla mentalità. «Ci proponiamo tanto, non abbiamo paura, cerchiamo di giocare: abbiamo le nostre certezze, eredità del filotto di vittorie della seconda parte dello scorso campionato», ha spiegato il centrocampista dell’Olbia, in prestito dal Cagliari, dopo il 3-2 in rimonta contro la Viterbese, maturato domenica al “Nespoli”. Le 6 reti al passivo pesano. «Dobbiamo fare più attenzione: non dimentichiamo che l’anno scorso la continuità dei risultati è arrivata quando abbiamo sistemato la fase difensiva», avverte Canzi.

Obiettivo playoff

Ma intanto Marino traccia la rotta: «Ci sono 4 o 5 squadre superiori alle altre: noi dobbiamo puntare ad arrivare più in alto possibile tra le “altre”». Se è vero alla fine della stagione regolare un posto nella top 10 varrà i playoff, l’Olbia punta agli spareggi per la B. Archiviata la sconfitta in casa dell’Ancona Matelica come «il risultato di episodi sfavorevoli», parole di Marino, i galluresi sono tornati in campo ieri per preparare la gara esterna con la Lucchese: a parte Simone Pinna, in fase di recupero post infortunio. Dopo la Pistoiese, battuta all’esordio, un’altra toscana attende l’Olbia al varco. Un’altra tra le “altre” su cui primeggiare, reduce da due sconfitte di fila dopo il debutto vincente contro l’Imolese e per questo da maneggiare con cura. La buona notizia è che, scontata la squalifica, torna a disposizione Daniele Ragatzu. La doppietta alla Viterbese ha permesso a King Udoh di agganciare a quota 2, nella classifica dei bomber, il quartese ed Emerson, segue Roberto Biancu con un gol.

A Lucca con Ragatzu

Ma senza Ragatzu l’Olbia soffre, un dato di fatto che ricolloca l’ex Cagliari tra i titolari a Lucca. Mancheranno Luca Palesi e Luca La Rosa, squalificati ancora per una e due giornate. A centrocampo, però, non c’è che l’imbarazzo della scelta, con Luca Chierico in grande spolvero: se il figlio d’arte (dell’ex romanista Odoacre) continua così, prendersi o riprendersi la scena per gli altri sarà un’impresa.

