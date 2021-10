Olbia, il Modena fa paura 

Rapidi e aggressivi. Più del Modena. «Perché se ce la giochiamo sul piano tecnico», avverte Max Canzi presentando la sfida di oggi, «vincono loro». Oggi al “Nespoli” (ore 14.30) è di scena la quarta forza del girone. «Una delle formazioni meglio attrezzate del campionato, che vanta giocatori di livello, come Tremolada, Mosti e Ogunseye, e un allenatore di grande esperienza come Tesser, che per me è stato un maestro: conoscendolo», dice il tecnico dei galluresi a proposito dell’ex Cagliari, «non ci sottovaluterà, e lo trasmetterà alla sua squadra».

Rinfrancati dal successo sul Montevarchi, il primo della stagione in trasferta, arrivato dopo due sconfitte, i galluresi proveranno a ripetersi col Modena. «Andiamo a caccia della continuità di risultati che fa la differenza, perché muove la classifica e ti permette di rimanere sul pezzo», spiega Canzi, «non sarà facile, perché dopo il Modena ci attende la trasferta in casa del Pescara, ma ci proveremo». Un avversario per volta.

La tattica dell’Olbia

«Anche una squadra molto tecnica come il Modena se la aggredisci riesci a non fargli esprimere tutta la sua qualità», ribadisce l’allenatore dell’Olbia, che ritroverà da ex l’attaccante Roberto Ogunseye, in Sardegna dal 2017 al 2020. «Certo, di qualità ne hanno tanta. In più, avranno al seguito un centinaio di ultras: sarà come giocare in trasferta. Per questo», aggiunge Canzi, «mi auguro di vedere la nostra curva piena: abbiamo bisogno dei nostri tifosi». Intanto, il meteo prevede pioggia. Ma non sarà un vantaggio per l’Olbia. «Che il campo pesante penalizzi le squadre più tecniche è una leggenda: il Modena ha giocatori tali da poter controllare il pallone su ogni superficie. Faranno la loro partita: sta a noi limitarli e provare ad approfittare delle occasioni che avremo», conclude l’allenatore. Salteranno l’incontro Luca Belloni, aggregato alla Primavera, e l’infortunato Christian Arboleda.

La formazione