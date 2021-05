Olbia, il bilancio di Marino 

Riforma dei campionati, Cagliari, territorio e budget. E volontà dei protagonisti. «A partire dall’allenatore Max Canzi, con cui devo ancora parlare: l’Olbia che verrà – spiega il presidente Alessandro Marino, chiamato a fare un bilancio sulla stagione chiusa domenica, anche in ottica futura – dipenderà da diversi fattori». Con un’idea di fondo. «Confermare tutti i giocatori “grandi” per avere uno zoccolo duro da cui ripartire. Anche perché il bilancio del torneo appena finito», sottolinea Marino, «è positivo». E con un’incursione in piena regola, Giulini gli “porta via” Ladinetti.

Playoff sfiorati

La migliore Olbia di tutti i tempi, tra i professionisti, è quella che si è salvata con una cavalcata entusiasmante partita dai bassifondi della classifica e arrivata a sfiorare i playoff per la B. «Ci avevamo fatto la bocca, poi non ci siamo arrivati per vari motivi», dice Marino, «anche domenica a Grosseto, all’ultima giornata, siamo stati sfortunati, abbiamo perso 2-0 e ci sono rimasto male, anche se non c’era più un obiettivo importante da inseguire». Così va il calcio. «Ma posso dire di essere contento per tante prestazioni individuali e per aver visto giocatori come Belloni fare tutta la gara. Dell’Olbia mi sono piaciute le prestazioni, mentre non mi è piaciuto», prosegue il presidente dei galluresi, «che a volte non si siano tradotte in punti».

Canzi sì o no

Voto all’Olbia? «Non riesco a darlo, ma è una squadra che ha espresso tanto calcio». E qui casca (si fa per dire) il tecnico, che, in scadenza a giugno, ha già espresso il suo gradimento per un rinnovo. «Nella mia agenda in questo momento non c’è la conferma di Canzi, dobbiamo ancora fare il pranzo di fine stagione», scherza un po’ Marino, «dobbiamo confrontarci su tante cose, la mia intenzione è proseguire con lui, ma non ho ancora avuto modo di parlarci: nelle prossime settimane scioglieranno le riserve». Settimane cruciali anche per la riforma dei campionati. «Si parla di format nuovi, di una B allargata come di una categoria intermedia, ma quale che sia la formula», dice Marino, «per Olbia potrebbe essere un’occasione unica». Rivaleggiare con le big per un posto al sole. «Ma ho bisogno di aiuto», è l’appello del presidente, diretto al territorio, all’amministrazione pubblica e agli imprenditori.

La finale di Giulini

«Quando si parla di budget si parla anche di infrastrutture: sarà difficile che privati facciano un centro sportivo, a meno che non abbiano grosse disponibilità. Non perdiamo ciò che di buono è stato costruito: ci sono tante potenzialità, è il momento di intervenire». Dunque, il Cagliari. Molto dipenderà dal futuro, in A o in B, della società, ma intanto sugli under rossoblu in prestito in Gallura ieri è intervenuto Tommaso Giulini. «Biancu ha vissuto la stagione della consacrazione, spero si riprenda la maglia della Nazionale, sono molto contento di Lella, che sembra un giocatore esperto a dispetto dei suoi 21 anni, Marigosu deve continuare questo percorso, mentre mi è dispiaciuto per l’infortunio di Gagliano», ha detto il presidente del Cagliari. Quanto a Ladinetti, fresco di prolungamento fino al 2024, Giulini è chiarissimo: «È nostro ed è stato un lusso per la categoria». Della serie: non rimarrà a Olbia. Sul match di Benevento: «Per noi sarà una finale mondiale».

Non solo certezze

«Vorremmo trattenere Ragatzu, in scadenza: la scelta spetta a lui», aggiunge sul bomber di stagione (14 gol) il massimo dirigente dei bianchi. «La Rosa rimarrà, Udoh ha un altro anno di contratto ma non è un mistero che faccia gola a molti, e tutti i giovani del nostro vivaio, anche loro resteranno con noi». Infine, i “forestieri”. «Altare è uno di famiglia, ma è del Genoa. Quanto a Tornaghi, credo che possa coesistere con Ciocci». Portiere della Primavera del Cagliari, destinato all’Olbia. La stagione è appena finita, ma il futuro non attende.