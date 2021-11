Olbia, i dubbi sono più delle certezze  

A Pescara, in occasione della dodicesima giornata, la squadra guidata da Max Canzi ha ceduto 1-0 all’84’, manifestando limiti di reazione, mai mancata in precedenza nella maggior parte dei casi, e pericolosità contro un avversario che, prima di allora, aveva sempre subito gol. L’assenza del miglior marcatore King Udoh, che ha scontato all’Adriatico la prima di due giornate di squalifica, non basta a giustificare il deficit offensivo dei bianchi, che a ottobre, in sei partite, hanno segnato 3 gol a fronte degli 8 subiti. Con venti reti al passivo l’Olbia vanta la quarta peggiore difesa del girone B alle spalle di Carrarese, attesa domenica al “Nespoli”, Aquila Montevarchi e Pontedera, trafitte 21 volte. L’attacco, con 14 gol, non è male ma sembrerebbe essersi inceppato, come dimostra l’asciutto mese di ottobre.

Troppi gol al passivo e un attacco che non decolla. Se la buona partenza aveva illuso su un campionato di vertice, il percorso di ottobre – chiuso domenica con la settima sconfitta, seconda di fila e quarta del mese – dà una istantanea fedele e impietosa dell’Olbia.

Un mese da dimenticare

A Pescara, in occasione della dodicesima giornata, la squadra guidata da Max Canzi ha ceduto 1-0 all’84’, manifestando limiti di reazione, mai mancata in precedenza nella maggior parte dei casi, e pericolosità contro un avversario che, prima di allora, aveva sempre subito gol. L’assenza del miglior marcatore King Udoh, che ha scontato all’Adriatico la prima di due giornate di squalifica, non basta a giustificare il deficit offensivo dei bianchi, che a ottobre, in sei partite, hanno segnato 3 gol a fronte degli 8 subiti. Con venti reti al passivo l’Olbia vanta la quarta peggiore difesa del girone B alle spalle di Carrarese, attesa domenica al “Nespoli”, Aquila Montevarchi e Pontedera, trafitte 21 volte. L’attacco, con 14 gol, non è male ma sembrerebbe essersi inceppato, come dimostra l’asciutto mese di ottobre.

Dubbi in attacco

Le perplessità suscitate all’inizio della stagione sul reparto avanzato, formato da Udoh, Daniele Ragatzu e Simone Mancini, a bersaglio quattro, tre e una volta, più i giovani Antonio Demarcus e Giuseppe Pinna, tornano d’attualità dopo l’ultimo passo falso. Ma neppure il resto della squadra brilla per potenziale realizzativo, con Roberto Biancu ed Emerson, un centrocampista e un difensore, che hanno segnato 2 gol a testa. Chiudono la classifica dei realizzatori la mezzala Lella e il terzino Travaglini con un gol.

A parte Reggiana, Modena e Pescara, candidate alla promozione, se si parla di sconfitte gli avversari affrontati finora non erano irresistibili. La sfortuna può averci messo lo zampino in alcuni casi, ma la differenza reti è un dato significativo dei mali di una squadra partita con l’ambizione dei playoff e costretta invece – a un terzo del campionato – a guardarsi le spalle in chiave salvezza, con i playout che incombono a una lunghezza di distanza.

Primo: non prenderle

Quanto di buono mostrato in termini di prestazioni, che, all’Olbia non sono quasi mai mancate, viene oscurato dai risultati, il famoso confronto con i numeri che può essere impietoso. «Sette sconfitte sono troppe, e sono legate indubbiamente al numero di gol subiti: su questo dobbiamo migliorare», ha detto domenica scorsa Canzi, che per adesso non è in discussione, con una fiducia che non sembra vacillare. Ma quando quattro gare su sette le perdi col minimo scarto di un gol, la questione riguarda anche la fase offensiva, e in questo i chiari di luna dei “fuoriclasse” Ragatzu e Biancu, ultimamente meno brillanti del solito, potrebbero avere un peso. Ieri la squadra è tornata in campo a Tanca Ludos per iniziare a preparare la sfida con la Carrarese, contro la quale mancherà Udoh ma anche Christian Arboleda, in fase di recupero post infortunio. Sta benone e sarà del match, invece, il capitano Francesco Pisano, uscito a Pescara dopo uno scontro di gioco: una buona notizia in vista di un appuntamento delicatissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata