Olbia, Giandonato per Teramo non ce la fa 

Olbia a Teramo senza lo squalificato Max Canzi in panchina e con Maarten Van der Want tra i pali. «Giocherà lui, anche perché a Siena ha giocato bene», assicura l’allenatore dei bianchi presentando la sfida della 15ª giornata di Serie C, in programma oggi (14.30).

Gioca Van der Want

Una sottolineatura d’obbligo, se è vero che ieri il club ha ufficializzato il ritorno di Paolo Tornaghi. «Con Giuseppe Ciocci che, dopo l’operazione, starà fuori per un po’, e Luca Barone che fa la spola con la Primavera, ci serviva un altro portiere: Paolo, che era libero, è la soluzione migliore, perché l’anno scorso ha fatto bene ed è uno di famiglia», spiega Canzi. «Premesso questo, non ho stabilito gerarchie: come per i giocatori di movimento, tra i pali starà chi è più in forma». A partire dal match col Teramo, da battere nel primo scontro salvezza della stagione per dimenticare la sconfitta di Siena. «Andiamo a prenderci quel che ci è stato tolto ingiustamente sabato scorso», suona la carica il tecnico dei galluresi. «Affrontiamo un avversario che ha valori importanti ma che gioca sempre e comunque al calcio, che è un pregio ma anche il suo tallone d’Achille, dal momento che concede spazi», dice ancora Canzi.

Out anche Giandonato

«Dal canto nostro, dobbiamo evitare errori, come quelli commessi a Siena, e non aggiungere sbagli agli sbagli che non dipendono da noi», aggiunge Canzi alludendo alla direzione di gara, che al “Franchi” ha dato origine a proteste che sono costate all’ex Cagliari e al suo vice Gigi Lavecchia la squalifica di oggi. La speranza è che Daniele Ragatzu e Roberto Biancu tornino a brillare. «Stiamo parlando di alcuni tra i nostri migliori giocatori, è normale che quando non girano al 100 per cento il potenziale della squadra cali: loro stessi ne sono consapevoli, è un momento così, ma sul piano dell’impegno», conclude il tecnico dei galluresi, «non gli si può rimproverare nulla». A Teramo, oltre ai lungodegenti Christian Arboleda e Giuseppe Pinna, mancherà Manuel Giandonato (problemi muscolari).