Olbia fragile, l’Imolese non perdona 

Olbia 0

Imolese 2

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda (15’ st Pisano), Boccia, Emerson, Travaglini; Lella (19’ st Occhioni), Giandonato, Chierico (12’ st Mancini); Biancu (12’ st Palesi); Udoh, Ragatzu. In panchina Van der Want, Barone, Pinna, Brignani, Renault, Sanna, La Rosa, Demarcus. Allenatore Canzi.

Imolese (4-3-3) : Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Boscolo Chio (26’ st Palma), D’Alena, Benedetti; Matarese (12’ st Lombardi), Padovan (38’ st Belloni), Turchetta (12’ st Masella). In panchina Hysi, La Vardera, Cerretti. Allenatore Fontana.

Arbitro : Ancora di Roma 1.

Reti : nel primo tempo, 26’ Angeli, 35’ Benedetti.

Note : ammoniti Biancu, Pisano ed Emerson (O) e Vona, D’Alena, Matarese e Angeli (I). Recupero 2’ pt-7’ st. Spettatori 500 circa.

Olbia. La furia dell’Imolese si abbatte sul “Nespoli”: Olbia sconfitta in casa ieri 0-2, trafitta da Angeli e Benedetti nel primo tempo della sfida di metà classifica del 9° turno di Serie C. L’unica nota lieta, nella ripresa, il rientro di Francesco Pisano dopo l’infortunio.

Quinto kappaò

Nel giorno in cui il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli fa visita ai bianchi, parlando di riforme e complimentandosi col club per aver mosso i primi passi per la realizzazione del nuovo stadio, la squadra di Max Canzi mostra un’involuzione che a 3 giorni dall’infrasettimanale col Montevarchi è preoccupante. Una buona partenza, caratterizzata dalle iniziative di Travaglini e Arboleda, sfruttate male da Udoh e Ragatzu, e dall’incornata a lato dell’ex Cagliari, non bastano: al primo assalto l’Imolese passa con Angeli dagli sviluppi di un calcio d’angolo (26’). L’Olbia prova a ripartire e ricomincia a bussare alla porta dell’avversario, ma Udoh viene chiuso in angolo e Ragatzu anticipato in uscita da Melgrati. Così, superata la mezz’ora e il salvataggio di Ciocci su Padovan, gli ospiti raddoppiano, al 35’, con Benedetti. Pronti via, nella ripresa Melgrati è costretto agli straordinari su Ragatzu e Biancu. Parte il valzer dei cambi, lasciano il campo per problemi fisici Arboleda e Lella, mentre tra i neo entrati si distingue Mancini, deviato al tiro (28’). La gara si innervosisce, Ciocci disinnesca Palma nel lungo recupero e il risultato non cambia. «Abbiamo regalato un tempo», commenta a caldo Canzi.

