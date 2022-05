Olbia, fine corsa: pari con l’Entella e addio playoff  

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, Boccia (28’ st Pinna), Emerson (17’ st Mancini); Arboleda (35’ st Renault), Ladinetti, La Rosa (17’ st Lella), Travaglini; Biancu (35’ st Chierico); Udoh, Ragatzu. In panchina Van Der Want, Giandonato, Pisano, Belloni, Occhioni, Finocchi, Saira. Allenatore Canzi.

Virtus Entella 1

Olbia 1

Virtus Entella (4-3-1-2) : Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Barlocco (40’ st Pavic); Karic (14’ st Di Cosmo), Paolucci (40’ st Pellizzer), Rada (34’ st Palmieri); Schenetti; Magrassi, Merkaj (14’ st Capello). In panchina Siaulys, Cleur, Dessena, Morosini, Silvestre, Lescano, Meazzi. Allenatore Volpe.

Arbitro : Saia di Palermo.

Reti : nella ripresa, 1’ Karic, 26’ Mancini.

Note : ammoniti Karic (E), Emerson e Udoh (O). Recupero 0’ pt-6’ st. Spettatori circa 700.

Imbattuta e a testa alta, ma pur sempre eliminata. Il sogno playoff dell’Olbia si infrange a Chiavari, nell’1-1 con la Virtus Entella. Il miglior piazzamento nel campionato di Serie C premia infatti i liguri, che potevano passare anche col pareggio e così fanno.

Eliminata

In vantaggio con Karic la formazione di casa viene riacciuffata da Mancini, il tutto nella ripresa. Ma alla squadra di Max Canzi non riesce il ribaltone e alla fine festeggia l’Entella, fresca di retrocessione e determinata a tornare subito in cadetteria: da domenica, quando inizierà la fase nazionale, potrà provarci. Intanto, spegne le ambizioni dell’Olbia, che abbandona al secondo turno l’avventura nei pur storici spareggi per la B. Al “Comunale” il primo brivido dalle parti di Ciocci si materializza al 7’, bravo Boccia a chiudere Schenetti in fallo laterale. Replica l’Olbia al 9’ sull’asse Arboleda-Ragatzu, anticipato il quartese in angolo da Coppolaro. Dunque, al 17’, con un maldestro retropassaggio, Emerson regala a Magrassi il pallone che l’attaccante di casa spara sull’esterno della rete dopo aver superato Ciocci. L’Entella insiste, al 20’ Karic prova a innescare Merkaj ma la difesa gallurese fa buona guardia, quindi Rada, che tra il 22’ e il 25’ sbaglia mira mandando due volte fuori di poco.

Un pari indigesto

I bianchi, in versione granata da trasferta, reggono agli assalti e possono ripartire: al 34’ Ladinetti cerca Ragatzu in area, ma Borra non si fa sorprendere. I liguri tendono ad abbassare i ritmi, e si va all’intervallo sullo 0-0. Finché nella ripresa, tempo 10”, Karic sigla il vantaggio dell’Entella, di potenza su assist di Merkaj, e la gara cambia volto. Per provare a passare il turno l’Olbia è costretta a segnare almeno 2 gol: partono i cambi, Volpe inserisce anche l’ex Capello, Canzi, dal canto suo, tenta il tutto per tutto e butta nella mischia la terza punta Mancini. Ed è proprio lui che al 26’ riapre la partita sulla respinta corta di Borra su Ragatzu ispirato da Arboleda. Ma non basta: tra perdite di tempo dei liguri e chance mancate, è già triplice fischio. E festa Entella.

