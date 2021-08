Olbia, esordio appeso al fattore X 

L’Olbia apre in casa con la X e chiude, come l’anno scorso, contro il Grosseto. Ieri, il campionato di Serie C ha svelato il suo volto con la composizione dei gironi, che vede la squadra di Max Canzi inserita nel Girone B dopo 5 anni di Girone A, e dei calendari.

Niente avversario

Ma per conoscere l’avversario della prima giornata, in programma domenica 29 agosto, la squadra di Max Canzi dovrà attendere il verdetto del Collegio di garanzia, che deciderà domani in merito al ripescaggio di una tra Fano e Pistoiese dopo il ricorso dei marchigiani.

Intanto, si sa che la prima trasferta arriverà alla seconda giornata sul campo dell’Ancona-Matelica il 5 settembre, dopodiché l’Olbia tornerà tra le mura amiche del “Nespoli” per affrontare la big Viterbese il 12.

La nobile decaduta Cesena sarà in Gallura alla quinta giornata, il 26 settembre, il Modena il 24 ottobre, mentre il 31 dello stesso mese, alla dodicesima d’andata, sarà trasferta sul campo del Pescara, città natale del presidente dell’Olbia Alessandro Marino.

Due gare esterne di fila, il 14 e il 21 novembre contro Siena e Teramo, e due consecutive in casa al ritorno, evidentemente, il 20 e 27 marzo 2022: la prima parte del torneo si chiuderà il 19 dicembre, con la diciannovesima giornata d’andata che opporrà i bianchi al Grosseto in Toscana.

Infrasettimanali e feste

Trentottesimo e ultimo appuntamento della stagione regolare a Olbia contro i maremmani il 24 aprile 2022. Quattro i turni infrasettimanali: il 29 settembre (sesta giornata) c’è Virtus Entella-Olbia, il 20 ottobre (decima d’andata) Aquila Montevarchi-Olbia, il 16 febbraio Olbia-Reggiana (ottava di ritorno) e il 16 marzo (tredicesima di ritorno) Carrarese-Olbia. Turno prenatalizio il 22 dicembre fuori, contro una tra Fano e Pistoiese, e prepasquale il 15 aprile, al penultimo turno, nella tana della Fermana. Sosta invernale il 26 dicembre e il 2 gennaio.

