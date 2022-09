Olbia, è la prima delusione  

Olbia (3-4-1-2) : Gelmi; Brignani, Bellodi, Travaglini; Sueva (8’ st Fabbri), Minala, La Rosa, Gabrieli (36’ st Boganini); Biancu; Babbi (18’ st Contini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Renault, Emerson, Sanna, Incerti, Occhioni, Zanchetta, Finocchi, Konig. All. Occhiuzzi.

Olbia 0

Vis Pesaro 1

Vis Pesaro (4-3-3) : Farroni; Rossoni, Cusumano (5’ st Gavazzi), Bakayoko, Zoia; Marcandella (5’ st Aucelli), Di Paola, Astrologo (13’ st Provazza); Egharevba, Fedato (13’ st Coppola), Cannavò. In panchina Campani, Sosa, Borsoi, Venerandi, Cavalli, Garau, Gucci. All.e Renzoni (squalificato Sassarini).

Arbitro : Leone di Barletta.

Reti : nella ripresa 45’ Aucelli.

Note : ammoniti Babbi, La Rosa, Bellodi (O), Cusumano, Egharevba e Di Paola (VP). Rec. 2’ pt-4’ st. Spettatori 750.

Col minimo sindacale del gioco e il gol del neo entrato Aucelli al 90’, la Vis Pesaro espugna il “Nespoli” nel primo infrasettimanale della stagione condannando l’Olbia alla prima sconfitta in campionato. Punita, la squadra di Roberto Occhiuzzi, da uno dei pochi tiri in porta dell’avversario. Che – si dica – a ridosso dell’intervallo ha colpito un palo con Marcandella. Per il resto la gara la fa l’Olbia.

Dopo un primo botta e risposta tra Ragatzu, che al 5’ costringe Farroni all’allungo per allontanare l’insidiosa traiettoria, ed Egharevba, che al 7’ prova a beffare Gelmi senza fortuna da posizione defilata, prima del 20’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Travaglini dagli sviluppi di una punizione di Ragatzu e poi proprio con l’ex Cagliari, su ripartenza, calcia a fil di palo. Al 37’ l’occasione più ghiotta: peccato che Minala, lanciato da Brignani, si faccia chiudere in angolo. Dalla bandierina batte Biancu, Farroni salva ancora la Vis Pesaro. L’assedio dell’Olbia si interrompe al 42’, quando dalla distanza Marcandella colpisce il palo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa

Al rientro in campo Ragatzu a botta sicura trova di nuovo Farroni sulla via del gol. Partono le sostituzioni ma non cambia il copione di una sfida che i bianchi vogliono vincere. A tutti i costi. Antagonista permettendo. Perché se è vero che la formazione marchigiana non fa molto per espugnare il “Nespoli”, non intende neppure tornare a casa a mani vuote. Di più: a un certo punto cerca il colpaccio. Ormai al 42’, ci prova con Di Paola, bravo Gelmi a intercettare il filtrante del capitano avversario. Dopodiché lo trova, quel colpaccio, quando sul tiro da fuori di Egharevba Gelmi non trattiene favorendo il tap-in di Aucelli e la vittoria della Vis Pesaro.

«Sono amareggiato»

«Sono molto amareggiato per il risultato: se c’è stata una squadra che ha vinto più duelli e che ha giocato di più è stata l’Olbia», è il commento di Occhiuzzi, «se guardo alla gara nel complesso sono più contento di quello che ho visto domenica a Montevarchi: siamo stati più propositivi in avanti, e la squadra era più alta, segno che i ragazzi sono focalizzati sul fare uno step maggiore», aggiunge il tecnico dei galluresi. «Abbiamo subito un solo tiro in porta, questo dimostra che a livello difensivo siamo stati equilibrati, ma davanti devi fare i gol: sotto porta dobbiamo essere più cattivi». Ora, conclude l’ex Cosenza, «dobbiamo essere bravi ad assorbire la botta e a trasformare la rabbia in grinta per la trasferta di domenica a Rimini, dove dovremo cercare di fare subito un gollettino». La Rosa. «Sono deluso: conosco la categoria, e dico che quando esprimi gioco e costruisci palle gol come abbiamo fatto non puoi non portare a casa i punti», sottolinea il capitano dell’Olbia.

