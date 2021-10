Olbia corre veloce ma quando piove ha ancora paura 

L’uomo da battere è quasi sempre lui, da 24 anni: Settimo Nizzi, 64 anni, medico, berlusconiano mai pentito, per cinque volte sindaco di Olbia, ex consigliere regionale e parlamentare di Forza Italia. Guida (gli avversari dicono domina) un centrodestra allineato, salvo una defezione, con la coalizione che guida la Regione. La sfida è nelle mani di Augusto Navone, 65 anni, biologo, direttore dell’Area marina protetta di Tavolara, un passato da amministratore comunale socialista che fa curriculum ma è abbastanza lontano nel tempo da aver fatto scommettere sul suo nome una grande coalizione che comprende, oltre a centrosinistra, civici e M5S, anche ex assessori del centrodestra e esponenti (senza simbolo) di Fratelli d’Italia. Un quadro che si avvicina a quello del 2011 che però vedeva alla guida della coalizione un pezzo forte di Forza Italia, il sindaco uscente Gianni Giovannelli e Settimo Nizzi nei panni di sfidante (fu l’unica sconfitta del suo curriculum).

Città in crescita

La politica, intesa come dinamica dei partiti, ha però un peso relativo nella sfida elettorale per la guida della quarta città sarda, in continua crescita – demografica ed economica – malgrado tutto. Malgrado la devastante crisi di Air Italy, che ha mandato in cenere un prezioso patrimonio di professionalità, il pesante tributo economico pagato al Covid in un territorio che vive di trasporti e servizi legati al turismo, la paura che ancora attanaglia gli olbiesi ad ogni acquazzone (a otto anni dal ciclone Cleopatra), Olbia continua ad essere un polo di attrazione. Dal 2016 ad oggi i residenti sono oltre duemila in più (62.167), più del 10 per cento gli stranieri (2.879 solo i romeni), le imprese continuano a crescere. «Olbia – ha spiegato qualche giorno fa il presidente di Confartigianato Gallura Giacomo Meloni – è in crescita in ogni indicatore di impresa ed è significativo come questa faccia da attrattore svuotando al contrario i piccoli centri limitrofi».

La paura della pioggia

Uno dei temi centrali, oggi come cinque anni fa, è la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico. Le ferite del 2013, con i sei morti e le migliaia di sfollati, sono ancora fresche. Settimo Nizzi definì le elezioni del 2016, vinte al ballottaggio per poche centinaia di voti con il vice sindaco uscente Carlo Careddu, un referendum sul piano Mancini, il progetto di messa in sicurezza (che prevedeva vasche di laminazione e l’allargamento dei canali) varato dalla giunta Giovannelli, finanziato dal Governo e fortemente avversato dall’attuale sindaco. Il piano, dopo un braccio di ferro con la giunta Pigliaru, è stato recentemente bocciato dalla Regione ed è dato per definitivamente defunto. L’amministrazione Nizzi ha approvato una diversa soluzione (progettata dal gruppo Technital) che prevede un canale scolmatore che porti l’acqua fuori dalla città. In ballo ci sono anche centinaia di ettari in città congelati a causa del rischio idrogeologico. La grande coalizione, nel corso della campagna elettorale ha più volte accusato l’attuale amministrazione di ritardi nella messa in sicurezza e Augusto Navone ha annunciato che una delega specifica sarà assegnata a un tecnico con alta professionalità specifica. Ieri accanto a Settimo Nizzi c’era il governatore Christian Solinas che ha assicurato: «Abbiamo delegato la openhouse regionale Opere e infrastrutture della Sardegna per la progettazione e la realizzazione delle opere. Non bisogna, però, calare dall'alto soluzioni che non aderiscono al territorio ma trovare soluzioni efficaci ed efficienti che rispettino la città in cui vanno a inserirsi».