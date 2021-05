Olbia, chiudi in bellezza 

I playoff sono sfumati anzitempo, la salvezza è un discorso chiuso da settimane. Ma alla sfida della 38ª e ultima giornata di Serie C col Grosseto, in programma domani allo stadio “Zecchini” (ore 17.30), l’Olbia ha qualcosa da chiedere.

Ai titoli di coda

<È una partita importante per almeno due aspetti>, puntualizza Max Canzi presentando la trasferta toscana. <Il primo è che abbiamo la possibilità di scalare ancora una posizione: vogliamo mantenere il saldo positivo nella differenza reti e non farci recuperare da chi ci insegue. Il secondo è che siamo anche noi arbitri nel determinare la griglia finale dei playoff, e quindi>, aggiunge l’allenatore dei galluresi, dodicesimi in classifica con 47 punti, a -4 dal Grosseto ancora in corsa per gli spareggi promozione, <abbiamo il dovere di onorare il campionato fino all’ultimo minuto>. Scendendo in campo, come sempre, per provare a vincere. Ciò che significherebbe quota 50: un risultato incredibile per i bianchi. <Perché andrebbe a ritoccare quello che è già un record>, sottolinea Canzi, artefice con la sua squadra della migliore annata dell’Olbia tra i professionisti.

Peccato per i playoff

<Siamo arrivati alla fine e non è un mistero che mi sarebbe piaciuto prolungare la stagione con i playoff, ma è anche vero che un mese fa, probabilmente, avrei pensato prioritariamente ad altri orizzonti, quindi c’è soddisfazione per quello che è stato fatto>, prosegue il tecnico. <Dopo oltre un mese senza un giorno di pausa, veniamo da una settimana senza partite infrasettimanali: è stato strano, ma è anche servito a rifiatare un attimo>. Il Grosseto fu sconfitto all’andata 3-2 con gol di Pisano, Emerson e Udoh. Operato a febbraio per la riduzione della frattura al perone destro e tornato da poco al lavoro, il capitano non sarà allo “Zecchini”: da valutare anche le condizioni di Ladinetti per una botta subita contro il Novara.

Il record di Ragatzu

Difficile immaginare rivoluzioni nell’undici titolare. Canzi difficilmente si priverà di Ragatzu. Perché fa la differenza e perché tra gli obiettivi che possono ancora essere centrati c’è quello del quartese, che con 14 gol è a un passo dall’eguagliare il suo record in maglia bianca di 15 reti del 2018.

La formazione

Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Lella, Giandonato, Pennington; Biancu; Udoh, Ragatzu. Allenatore Canzi.

