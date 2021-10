Olbia, c’è l’Imolese da battere:  «Ma stiamo attenti» 

Per l’Olbia quello che sulla carta si presenta come “abbordabile” diventa subito un appuntamento da non fallire. «Hanno un punto in più e sono sopra di noi in classifica, all’ultimo turno l’Imolese ha perso in casa 2-4 con la Carrarese, subendo la grande prestazione dei toscani, ma gioca molto bene a calcio, anche se concede tanto, e andrà presa con le molle», ha proseguito Canzi. «Sarà un’altra partita da affrontare con attenzione». Ciò che vale anche per l’Olbia, che però, sui punti lasciati per strada, ha di che recriminare. «Da inizio stagione, abbiamo incontrato big come Pescara, Ancona, Cesena e Reggiana: ce la siamo giocata con tutte, eppure non abbiamo portato a casa un punto».

«Essere tornati da Reggio Emilia a mani vuote, dopo una partita in cui ce la siamo giocata fino alla fine con la capolista, ci ha lasciato una grande rabbia dentro: al di là delle due reti prese, non siamo riusciti a tramutare in occasioni da gol la mole di lavoro offensivo che abbiamo espresso, sabato il loro portiere non ha fatto una parata», ha aggiunto il tecnico dei bianchi presentando il match della 9ª giornata di Serie C, in programma oggi al “Nespoli” (14.30). «Dobbiamo diventare feroci nel modo in cui ci avviciniamo alla porta e nel tiro, e questo deve valere per tutti i giocatori: a volte aspettiamo il momento giusto per calciare, è uno dei nostri limiti. Ma non è questione di grinta, che non ci manca: a Reggio siamo usciti dal campo con 5 cartellini gialli mentre l’avversario ne ha collezionato uno solo. Serve maggiore determinazione». Se l’esperienza insegna, l’Imolese è avvisata.

Alla vigilia della sfida casalinga con l’Imolese, l’eco della sconfitta al fotofinish con la Reggiana è ancora viva. «Sono stufo di ricevere complimenti: dobbiamo iniziare a raccogliere punti», ha detto ieri Max Canzi.

L’Imolese

Singoli

«È giunto il momento di invertire la tendenza, di iniziare a raccogliere di più rispetto a quello che seminiamo. E dobbiamo imparare a gestire la frustrazione: l’ammonizione di Emerson dopo il primo gol della Reggiana ce la potevamo risparmiare», ha spiegato in conclusione Canzi. Che a proposito del centrale brasiliano, in difficoltà in alcune situazioni e meritevole, forse, di un turno di riposo, risponde così: «Non esistono giocatori intoccabili, ma per noi Emerson è importante: in campo aperto fatica ma è in crescita, e in occasione del secondo gol non ha spazzato in tribuna perché non voleva perdere tempo nel provare a recuperare lo svantaggio». Intanto in difesa torna a disposizione Pisano: non convocati Belloni e Giuseppe Pinna, in fase di recupero. Intanto domani il presidente della Lega Pro fa visita all’Olbia e sarà presente al Nespoli.

La formazione

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi; Biancu; Udoh, Ragatzu. Allenatore Canzi.

