Olbia, c’è il primo test  

Finalmente, si gioca. A una settimana dall’inizio del ritiro precampionato, l’Olbia scende in campo per il primo test estivo con il Buddusò.

Il primo test

L’amichevole con la squadra di Promozione del paese che ospita per il terzo anno di fila i bianchi è in programma sabato sera al “Borucca”, prima di cinque appuntamenti destinati a scandire le tappe di avvicinamento della truppa di Max Canzi all’inizio della stagione: il 14 agosto si parte con la Coppa Italia di Serie C, il 29 sarà, invece, già campionato. Un torneo che si concluderà il 24 aprile, con soste il 26 dicembre e il 2 gennaio e un solo turno infrasettimanale, mercoledì 22 dicembre, prima delle feste natalizie, per un totale, per ora, di 34 giornate: qualora i gironi fossero completi a 20 squadre, verranno calendarizzate altre quattro giornate. Il 27 luglio verranno svelati i gironi, e si sa già che, salvo sorprese, l’Olbia finirà nel girone B del Centro Italia, una novità rispetto al gruppo del Nord-Ovest in cui i bianchi si sono distinti nelle precedenti cinque annate.

La stagione

La settimana successiva toccherà ai calendari, mentre nulla si sa sulla riforma dei campionati che avrebbe dovuto essere varata entro luglio per entrare in vigore nella stagione 2022/23: facilissimo, insomma, che non si faccia. Intanto, l’Olbia suda a Buddusò tra volti vecchi e nuovi e piacevoli rentrée: operato a febbraio per la riduzione della frattura al perone destro riportata durante una partita, il capitano Francesco Pisano è tornato ad allenarsi. Con lui altri 22 giocatori, ai quali si aggiungeranno, a breve, gli under Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia direttamente dal Cagliari: portiere e difensore raggiungeranno in Gallura gli altri giovani rossoblu Ivan Michelotti e Nunzio Lella, alla terza stagione, quest’ultimo, in maglia bianca. Non arriverà, invece, il bomber Gianluca Contini, ufficializzato al Legnago. «Abbiamo espresso la volontà di averlo con noi, ma lui ha preferito andare altrove», ha spiegato il presidente Alessandro Marino.

Mercato

Che, a proposito di reparto avanzato, ha sottolineato: «Abbiamo trattenuto Daniele Ragatzu e King Udoh, che avevano un sacco di richieste». Della serie che l’Olbia parte già avvantaggiata. «Altre operazioni», ha aggiunto il numero uno dei bianchi, «verranno valutate durante il ritiro e sulla base dei risvolti tattici, a seconda che la squadra torni al 3-5-2 dell’inizio della gestione Canzi, un modulo ereditato da quella precedente, o si confermi il 4-3-1-2 con cui l’Olbia, l’anno scorso, ha trovato a un certo punto la sua identità». Reso Roberto Biancu al Cagliari, l’indiziato maggiore per il ruolo di trequartista è l’ultimo acquisto Luca Palesi.

