Olbia, buona la prima  

Olbia (3-4-1-2) : Gelmi; Brignani, Bellodi, Emerson; Sueva (10’ st Fabbri), Minala, La Rosa, Travaglini; Biancu (39’ st Boganini); Ragatzu, Contini (23’ st Babbi). In panchina Van der Want, Renault, Gabrieli, Sanna, Incerti, Occhioni, Zanchetta, Finocchi, Konig. Allenatore Occhiuzzi.

Olbia 1

Pontedera 0

Pontedera (3-5-2) : Siano; Espeche, Shiba, Bonfanti; Perretta, Fantacci, Ladinetti (40’ st Guidi), Catanese (18’ st Izzillo), Aurelio; Petrovic, Cioffi (30’ st Mutton). In panchina Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Benedetti, Nicastro, Tripoli, Marcandalli, Martinelli. Allenatore Catalano.

Arbitro : Diop di Treviglio.

Reti : 46’ st Boganini.

Note : ammoniti Minala, La Rosa, Occhioni dalla panchina (O), Ladinetti, Catanese e Shiba (P). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 750.

Olbia. Boganini, classe 2003, entra a fine partita, coglie una traversa e poi segna, firmando il gol vittoria dell’Olbia contro il Pontedera. E regalando a Roberto Occhiuzzi, in occasione della prima giornata di Serie C, il migliore dei debutti sulla panchina dei bianchi.

“Nespoli” in festa ieri per il fortunato esordio in campionato dei galluresi. Risultato a parte, anche il pubblico, nella prima gara ufficiale della stagione, ha detto la sua. Ma soprattutto l’ha detta la curva, che dopo una lunga assenza raccoglie l’invito lanciato durante l’estate dall’Olbia, allenatore e società, ritrovando il proprio stadio e incitando i bianchi per tutto il match. Un incontro di sofferenza, soprattutto tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, che l’Olbia risolve con la zampata del singolo. Che non è, però, che la somma della sapiente gara del gruppo. I padroni di casa partono bene: primo squillo al secondo giro di lancette, serve Contini, Biancu manda oltre il sette. È il debutto per tutti, la fase di studio ha i suoi tempi, ma strada facendo l’Olbia sembra avere qualche difficoltà in più dell’avversario.

Tra un brivido dalle parti di Gelmi, che spazza l’area da un traversone insidioso, e qualche pallone di troppo perso a centrocampo, i ragazzi di Occhiuzzi ci riprovano superato il 20’, ma Contini, pescato in area da Ragatzu, viene anticipato da Bonfanti. Poi, prende campo il Pontedera, con Gelmi chiamato in causa al 33’ e al 36’ dall’ex Ladinetti, dunque, al 39’, da Fantacci. A ridosso dell’intervallo, la premiata ditta Aurelio-Petrovic si presenta a tu per tu con Gelmi, provvidenziale l’intervento di Brignani per scongiurare lo svantaggio. Nel recupero spreca clamorosamente Contini su cross di Travaglini, e si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Ma al rientro, in 2’, sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio, prima con Petrovic, che spedisce il diagonale fuori d’un soffio, poi con Aurelio in sforbiciata, sulla quale si supera Gelmi. Ci riprova Ladinetti con una fucilata a fil di legno (12’), replica l’Olbia, gran palla del neo entrato Fabbri per Contini, ma il talento di proprietà del Cagliari non trova lo specchio (21’). Ancora Gelmi sugli scudi prima della mezz’ora sulla botta a colpo sicuro di Fantacci, da dimenticare, dall’altra parte, la conclusione di Ragatzu (33’). L’Olbia ha di che mangiarsi le mani al 44’ per la traversa di Boganini, appena subentrato a Biancu. Ma sono solo le prove generali di vittoria che arriva 2’ dopo col gran gol del pratese. La miglior mossa di Occhiuzzi.

