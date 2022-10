Olbia brinda all’autunno d’oro 

Tavolini a piena occupazione dalla colazione alla cena, passando per gli aperitivi, un viavai di trolley, zaini e una babele di lingue. Basta una passeggiata nel corso Umberto per trovare riscontro a numeri che sono in fase di elaborazione ma che si annunciano straordinari per settembre (dove già i movimenti del porto hanno superato i dati del 2019) e questo primo scorcio di ottobre. «Se non avessimo il problema del caro energia oggi potremmo brindare alla stagione migliore di sempre», sintetizza Fabio Fiori, presidente dell’associazione albergatori di Olbia. E per i prossimi venti giorni in città si calano altre carte: il mondiale di motonautica dal 14 al 16 ottobre e Benvenuto Vermentino che si apre il 17 per concludersi il weekend successivo.

Il Comune e gli eventi

La Formula 1 del mare che torna in Sardegna dopo 18 anni (la tappa del 2004 fu a Cagliari) nasce dalla connessione con il mondiale di aquabike che si è disputato dal 16 al 18 settembre. «Ci hanno chiesto la disponibilità a ospitare l’evento e naturalmente ci ha fatto molto piacere», racconta l’assessore Marco Balata: «Oltre all’indubbio ritorno di immagine, con la città che sarà presente su tutti i media mondiali, avremo, solo tra gli addetti ai lavori, cinquecento persone che ruotano intorno alla manifestazione. Subito dopo si aprirà Benvenuto Vermentino che è ormai un evento consolidato. Appuntamenti che ci consentono di andare avanti con una stagione ottima». La rassegna, che vede il bianco docg gallurese come primattore, è dedicato ai vari vermentini non solo sardi e porta in città oltre a un flusso di turismo interno, molti addetti ai lavori. Tutta linfa per i mesi di spalla. «Io, in realtà, non amo le distinzioni tra alta stagione e periodo di spalla», osserva Balata: «Sono solo segmenti di turismo diverso. Noi, se avessimo i voli, potremmo avere turisti in città e nel territorio quasi tutto l’anno».

Gli albergatori

E la novità è che è il turismo cittadino a trainare la nuova tendenza. Mentre nei borghi della Costa, molti esercizi commerciali sono chiusi dai primi di settembre, il centro – con i suoi hotel e b&b – pullula di turisti. «In città non ha chiuso nessuno anche se il costo dell’energia colpisce pesantemente e alcuni alberghi della zona hanno dovuto interrompere una stagione ancora in pieno svolgimento», conferma Fabio Fiori: «Al di là di questo grosso problema che non possiamo tacere, la stagione è stata la migliore di sempre. È iniziata presto e bene, c’è stato il boom estivo e ora prosegue con ottimi numeri grazie anche agli stranieri, è il mese dei tedeschi, e ai gruppi organizzati». Gli ingredienti di una ricetta vincente sono tanti: «La stagione è stata ottima in tutta la Sardegna ma Olbia è in costante crescita. Hanno contribuito gli eventi organizzati dal Comune, lo straordinario lavoro nella gestione di porto e aeroporto che è una vera macchina da guerra e un cambio di passo che si è costruito negli anni». E se non fosse per le bollette, e per il black out dei voli dopo il ponte dei santi, si potrebbe brindare. Il Vermentino non mancherà.