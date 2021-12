Olbia, batti Grosseto e Pistoiese 

L’anno scorso, l’Olbia entrò in silenzio stampa dopo l’8ª giornata e la pesante sconfitta interna (1-4) con la Pergolettese, quarta in campionato. Ma prima di allora non aveva mai vinto: l’assenza di risultati imponeva un segnale da parte della società, e al turno successivo i bianchi espugnarono il campo della Pistoiese cogliendo il primo successo.

Delusi e zitti

Quest’anno, invece, Alessandro Marino ha optato per il “bocche cucite” alla vigilia della 18ª e penultima di andata di Serie C e del match casalingo con la Fermana, giocato domenica. Con i galluresi tredicesimi a quota 20 nel girone B, forti di diverse vittorie, ben 6, ma rei di aver collezionato troppe sconfitte (9) e, soprattutto, troppi gol al passivo (27). «Dopo 17 giornate ci aspettavamo di avere più punti in classifica», ha spiegato il presidente prendendo la parola per tutti. Ma la reazione della squadra ha prodotto, stavolta, uno 0-0 contro una formazione invischiata nella zona retrocessione, a -2 dall’Olbia, una squadra con uno degli attacchi più asfittici del torneo e la difesa tra le più battute. Un pareggio “bruttino”, si dica, non la vittoria auspicata dopo la sconfitta con la Vis Pesaro. Che pure, alla luce degli altri risultati, non modifica la situazione dell’Olbia, a metà strada tra playoff (-2), obiettivo indicato a inizio campionato, e playout (+2).

Cose da fare

Il discorso è che quello con la Fermana era un incontro da vincere, come lo saranno quelli con Grosseto e Pistoiese, che chiuderanno il 2021 dei bianchi in trasferta tra domenica e mercoledì. Tre scontri diretti con avversari di bassa classifica. E, allora, non è difficile capire che Marino voleva dare un segnale all’Olbia affinché la situazione non si complicasse. La speranza è che a Grosseto vada meglio, ma in attesa che la fase offensiva vada di pari passo, in termini di efficacia, con quella difensiva, migliorata, pare, col nuovo 3-4-1-2 varato da Max Canzi – che non è in discussione, non al momento – bisognerebbe iniziare a pensare a qualche rinforzo dal mercato di gennaio. Soprattutto in attacco, dove Ragatzu e Udoh, a secco quest’ultimo da 4 turni, non sembrano in grado di garantire il bottino che serve per raggiungere l’obiettivo al termine di un girone di ritorno che dovrà essere migliore di quello di andata.