Olbia, attenta all’Entella 

L’anno scorso, nel momento più difficile, quando giocava ogni 3 giorni, tra calendario regolare e recuperi, e stazionava nei playout, e la rosa era falcidiata dagli infortuni e dai casi di positività al Covid-19, l’Olbia seppe dare il meglio di sé, infilando una serie di risultati valsi, alla fine, la salvezza diretta a un passo dai playoff.

L’infrasettimanale

Dopo due sconfitte di fila e gravata dalle assenze di Pisano, Giandonato, Belloni e Renault per problemi fisici e Brignani, squalificato, al cospetto della Virtus Entella, che affronterà oggi a Chiavari per la 6ª giornata di Serie C (14.30), la squadra di Max Canzi rivivrà, in qualche modo, quei momenti. Ma proprio per questo, come se fosse un déjà vu, l’allenatore non fa drammi. «Nel calcio entrano in gioco molte variabili, come lo stato d’animo, l’approccio alla gara, l’intensità, l’organizzazione di gioco, la fame e la voglia di arrivare in alto. Per cui», dice Canzi, «non partiamo battuti neppure contro l’Entella». Mettici, poi, che tornano a disposizione La Rosa dopo la lunga squalifica e Biancu. «Sta molto meglio», assicura il tecnico. «Ma anche Simone Pinna sarà convocato: venendo da un infortunio con due recidive andrà però gestito».

L’avversario

La partita di sabato, persa al “Nespoli” 0-1 allo scadere e in dieci contro il Cesena, è storia. «Abbiamo analizzato la sconfitta e confermo quello che ho detto a fine gara: potevamo e dovevamo portare a casa un risultato positivo», prosegue Canzi. «Succede. Così come nell’arco di una stagione accade di portare a casa 3 punti senza meritare, ma ci dobbiamo sforzare per andare in credito con la fortuna». L’Entella è tutto fuorché abbordabile. «Andiamo ad affrontare una squadra superiore per esperienza e qualità, retrocessa dalla B è candidata alla promozione. Sulla carta sono più forti di noi, ma sconfitta che hanno subito dal Montevarchi, formazione di media fascia, dimostra che un risultato positivo è possibile». L’inedito undici schierato contro il Cesena ha convinto a dispetto dell’esito della gara.