Olbia, assalto al Gubbio 

L’attimo di celebrità e le polemiche suscitate in settimana grazie alle immagini postate su Twitter e il messaggio indirizzato a José Mourinho su quanto possa essere difficile la Serie C non hanno distratto l’Olbia dal suo obiettivo.

L’importanza di vincere

Ma potrebbero aver ricordato a Pisano e compagni quanto Max Canzi tenga a vincere ogni singola partita, a (ri)cominciare da quella di oggi in trasferta contro il Gubbio (ore 14), che arriva dopo 3 kappaò di fila. «Al di là del momento di visibilità e del messaggio ironico del post, i miei giocatori mi conoscono bene: non hanno bisogno di rivedere in video quello che abbiamo vissuto nello spogliatoio dopo una sconfitta», spiega l’allenatore dei bianchi. «Andiamo, dunque, per la nostra strada, nella consapevolezza che la partita col Gubbio potrebbe essere un crocevia importante: siamo a 3 punti dal settimo posto, da questa sfida abbiamo più da guadagnare che da perdere». In caso di successo, per esempio, i galluresi aggancerebbero l’avversario a quota 31 riconquistando la zona promozione. «Non guardiamo la classifica, perché siamo in una situazione in cui in un attimo puoi scalare diverse posizioni, in alto come in basso», sottolinea l’allenatore Canzi.

Obiettivo Gubbio

«Detto questo, e che la qualificazione ai playoff passa comunque per la salvezza, sappiamo che questa partita potrà avere il suo peso in positivo». Se l’Olbia saprà centrare il bersaglio. «Dobbiamo lavorare sui dettagli, mantenendo la concentrazione e riducendo al minimo i cali di attenzione, e cercando di replicare la prestazione, che c’è stata nelle ultime due gare e che alla lunga premia sempre», è la ricetta per fare risultato al “Barbetti”. «Il Gubbio ha attaccanti di buon livello e centrocampisti con propensione offensiva, bisogna difendere bene, ma è anche una squadra che ti lascia giocare», aggiunge Canzi, che non potrà contare sugli squalificati La Rosa ed Emerson e sugli acciaccati Boccia, Renault e Finocchi, e non esclude di replicare il 3-5-2 visto contro l’Entella al turno precedente. «Dipenderà anche da come giocherà l’avversario», conclude.