Olbia, adesso si ragiona 

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; S. Pinna (31’ st Palesi), Lella, Chierico (7’ st La Rosa), Travaglini (31’ st Renault); Biancu (40’ st Occhioni); Udoh, Ragatzu. In panchina Barone, Tornaghi, Mancini, Pisano, G. Pinna, Belloni, Lapia, Sanna. Allenatore Canzi.

Olbia 2

Pontedera 0

Pontedera (3-5-2) : Angeletti; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Regoli (17’ st Shiba), Barba, Caponi, Catanese, Perretta (47’ st Benericetti); Benedetti (26’ st Mattioli), Magnaghi. In panchina: Sposito, Santarelli, Parodi, Bardini, Marianelli, D’Antonio, De Ioannon. Allenatore Maraia.

Arbitro : Petrella di Viterbo.

Reti : nella ripresa, 45’ Ragatzu, 48’ Renault.

Note : ammonito Renault. Recupero 0’ pt-4’ st. Spettatori 390.

Olbia. Primo: non prenderle. Secondo: segnare sul gong, per impedire all’avversario di rimontare. Il 2-0 dell’Olbia al Pontedera, maturato ieri al “Nespoli” nell’anticipo della 16ª giornata di C, si riassume così.

Il match

Alla vigilia Max Canzi aveva annunciato che avrebbe cambiato qualcosa per provare a invertire il trend delle troppe reti subite, e la difesa a tre ha funzionato talmente bene che ai bianchi sono bastate due zampate in dirittura d’arrivo per battere la bestia nera Pontedera e ritrovare il successo. I galluresi avrebbero potuto passare già nel primo tempo con Udoh e Ragatzu, imprecisi, ma anche i toscani, con Benedetti e Caponi, neutralizzati da Van der Want. La sensazione è che l’Olbia giochi col freno a mano tirato al cospetto di un avversario più sciolto, reduce da 3 vittorie di fila e a +4 in classifica, e dopo l’intervallo, archiviata la paratona di Angeletti su Lella, la partita si addormenta. Mattioli dà la sveglia impegnando Van der Want in zona Cesarini. Poi, sulla scena irrompono Ragatzu, a segno al 45’ da angolo di Emerson, e Renault, che alla prima da professionista, sigilla la sesta vittoria dell’Olbia su ripartenza.

Il tecnico

«Le partite si vincono anche negli ultimi minuti: stavolta è successo a noi», dice a fine gara Canzi, molto soddisfatto del risultato e della fase difensiva. «Ci abbiamo creduto fino alla fine».

