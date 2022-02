Olbia, a Viterbo per vincere 

Dal momento, però, che alla fine conta il risultato, come rimarca lo stesso Canzi, per vincere contro la Viterbese vice cenerentola del girone B e rilanciarsi in chiave playoff servirà qualcosa di più della prestazione. Occhio al play Magelaitis, che domenica, pur nella sconfitta, ha fatto impazzire il Modena. «Abbiamo un modo di giocare che ci facilita nel trovare le giuste opposizioni per fronteggiare il vertice basso del centrocampo avversario», assicura l’allenatore dell’Olbia, che potrebbe tornare alla difesa a 4 alla luce delle defezioni in difesa dello squalificato Arboleda e dell’infortunato Pisano (comunque convocato), che vanno ad aggiungersi a quelle dei lungodegenti Boccia e Renault. «È possibile: dobbiamo ancora valutare le condizioni di Pisano», sottolinea Canzi, «ma tre centrali difensivi, salvo adattamenti, non li abbiamo».

«Allenarci a Tirrenia ci ha permesso di combinare il giusto mix tra riposo, risparmio di energie e allenamento», conferma Max Canzi dal centro sportivo Coni della località toscana, dove i bianchi si sono trasferiti dopo la gara esterna con l’Imolese e hanno sostenuto ieri l’ultima seduta prima di raggiungere il Lazio. «Dove per fare risultato», avverte l’allenatore dei galluresi, <servirà l'Olbia tosta e aggressiva che abbiamo visto nelle ultime partite, più abile però a finalizzare le azioni create e a tramutare in occasioni l'enorme mole di gioco che sviluppa>. Sennò addio vittoria, risultato che manca da un mese. «È vero, siamo una delle squadre che nelle ultime cinque partite ha raccolto meno punti, ma bisogna considerare avversari e momenti della stagione e che non abbiamo mai sbandato, giocandocela con tutti fino alla fine», replica il tecnico. «Questo è un segnale chiaro di consapevolezza: abbiamo avuto un calo di risultati, non di prestazioni».

Arrivare senza lo stress del viaggio dalla Sardegna all’appuntamento con la Viterbese, avversario oggi (ore 14.30) nel recupero della 22ª giornata, per l’Olbia potrebbe fare la differenza.

Da Tirrenia con furore

Sfida alla Viterbese

Dal momento, però, che alla fine conta il risultato, come rimarca lo stesso Canzi, per vincere contro la Viterbese vice cenerentola del girone B e rilanciarsi in chiave playoff servirà qualcosa di più della prestazione. Occhio al play Magelaitis, che domenica, pur nella sconfitta, ha fatto impazzire il Modena. «Abbiamo un modo di giocare che ci facilita nel trovare le giuste opposizioni per fronteggiare il vertice basso del centrocampo avversario», assicura l’allenatore dell’Olbia, che potrebbe tornare alla difesa a 4 alla luce delle defezioni in difesa dello squalificato Arboleda e dell’infortunato Pisano (comunque convocato), che vanno ad aggiungersi a quelle dei lungodegenti Boccia e Renault. «È possibile: dobbiamo ancora valutare le condizioni di Pisano», sottolinea Canzi, «ma tre centrali difensivi, salvo adattamenti, non li abbiamo».

Giandonato c’è

Tra i convocati spunta, a sorpresa, Giandonato, escluso dalle precedenti due gare per scelta tecnica. Mentre Udoh, autore dell’1-1 in rimonta contro l’Imolese, scalpita per raggiungere la doppia cifra. «Pur risultando già decisivo è ancora lontano dal suo punto più alto di rendimento: può crescere ancora», lo sprona Canzi, «aiutandoci a toglierci tante soddisfazioni».

La formazione

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Pinna, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, La Rosa, Ladinetti; Biancu; Udoh, Ragatzu. Allenatore Canzi.

