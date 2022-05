Ok in extremis al bilancio di previsione 

Dopo aver ascoltato in silenzio tutti gli interventi, anche il sindaco Pietro Pisu ha voluto difendere la sua posizione. «La maggioranza è vero non esiste da tempo, ho scelto di non dimettermi per senso di responsabilità verso i miei concittadini», ha incalzato il sindaco ribadendo che l’onestà intellettuale si deve avere fino in fondo e scatenando così l’ennesima bagarre in Aula.

E ieri dopo varie peripezie, pronto dallo scorso 22 marzo, come ha spiegato il revisore dei conti, è arrivato in Aula anche il tanto atteso bilancio di previsione per il prossimo triennio. Bilancio che è stato approvato (con anche l’immediata esecutività) non senza polemiche per la «mancanza di programmazione e di coinvolgimento dei consiglieri che avrebbero potuto dare il proprio contributo», hanno evidenziato ancora il consigliere di opposizione Damiano Paolucci e l’ex assessore al bilancio Franco Paderi, i quali hanno rimarcato anche il proprio «senso di responsabilità nel garantire il numero legale in Aula affinché la macchina amministrativa potesse camminare».

Aula affollata e toni sobri. Sono diversi i quartuccesi che ieri hanno partecipato all’ultimo Consiglio comunale della consiliatura guidata da Pietro Pisu prima del voto. Sul posto di Tonino Meloni, scomparso un mese fa proprio tra quei banchi, il mazzo di rose rosse, ormai secco, lasciato dagli amici.

Ok al bilancio

L’allarme

La mancata discussione del bilancio, infatti, nella seduta del 17 maggio, aveva allertato e preoccupato in particolare i quartuccesi più fragili in attesa dei contributi dalle politiche sociali, convinti, erroneamente, che per mesi non avrebbero più ricevuto i sussidi. Non a caso, infatti, proprio il consigliere Paderi ha ritenuto necessario intervenire per ricordare che «il ruolo dell’amministratore è molto delicato e non si può far leva sulle fragilità delle persone che aspettano i contributi regionali per le politiche sociali, sappiamo bene che questi sarebbero stati pagati indipendentemente dall’approvazione del bilancio – ha detto l’ex assessore -. Dobbiamo evitare di screditare l’uno o l’altro consigliere, si è esagerato da entrambe le parti, ma è necessario riportare la compagna elettorale a una sana competizione».

Le interrogazioni

Diverse le interrogazioni presentate alla Giunta dai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. In particolare sotto la lente d’ingrandimento dell’assemblea è finita la gestione e la manutenzione dei parchi. «Troppo costosi per le tasche dei cittadini» a detta dei consiglieri, preoccupati per spese «forse non ben valutate da questa amministrazione», hanno ribadito Damiano Paolucci, Michela Vacca, Franco Paderi, Tonio Piras e Rita Ambu. Ma anche la mancata partecipazione della città alla manifestazione monumenti aperti, fondamentale per far conoscere il territorio ma «troppo onerosa» per l’assessora alla cultura Elisabetta Contini che ha, però, evidenziato come grazie al «progetto Arrexinis i monumenti locali siano stati fruibili e aperti per tutti i cittadini».

