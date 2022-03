Ok alla rinascita del cineteatro 

I cantieri sono previsti l’anno prossimo e nel 2024, intoppi permettendo, i primi spettacoli dopo una lunga attesa. Il progetto da 2 milioni e 200mila euro per la rinascita del cineteatro “Il Nuovo” di via Marconi prende forma con il primo via libera in Giunta: un restyling completo, necessario per rendere la struttura agibile, con una capienza di 460 posti. Si lavora ancora sul nodo parcheggi, con l’ipotesi di gestione congiunta degli stalli fronte teatro di via Marconi - da ampliare - con market e banca. «Entro fine anno affideremo l’appalto, poi partiranno i lavori che dureranno in tutto un anno e mezzo», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

La storia

Il declino dello stabile di via Marconi risale agli anni ’80, con l’avvento dei multisala e la conseguente crisi dei piccoli cinema, a Quartu così come in tutto l’hinterland. Di lì a poco la chiusura, seguita da lunghi anni di abbandono e infine l’idea di farlo rinascere come teatro per grandi spettacoli. Nel 2003 era stata la Giunta Galantuomo ad ottenere il finanziamento di 3 milioni di euro, vent’anni dopo l’acquisizione dell’ex cinema e la decisione del Comune di stanziare ulteriori risorse per il restauro. Con il via ai cantieri si erano però presentati i primi problemi: come realizzare le uscite di sicurezza in un edificio sistemato tra abitazioni e negozi, e soprattutto come affrontare i costi di gestione di un teatro che inizialmente era stato pensato per ospitare 700 spettatori, poi ridimensionato a 400 posti in tutto. Gli ultimi lavori di ristrutturazione risalgono al 2013, poi il silenzio.

Gli intoppi

Ora sembra arrivata la svolta. L’ipotesi di progetto per il completamento del teatro era al vaglio degli uffici tecnici di via Roma da mesi, tutto rallentato da alcune criticità emerse durante le verifiche antisismiche. Problemi tecnici di fatto superati, tanto che nei giorni scorsi il progetto preliminare ha incassato il via libera dell’esecutivo. A disposizione ci sono le risorse finanziate dal Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Cagliari. Si va dalla realizzazione di un “cappotto sismico” attorno alle pareti, sino alle vie di fuga che saranno ampliate, mentre nel piano seminterrato - dove è emerso il problema allagamenti - verrà realizzato «un nuovo pozzetto di raccolta acque, da convogliare nella rete esterna attraverso nuove pompe di drenaggio».