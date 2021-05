Ok alla residenza psichiatrica 

Via libera ad una residenza sanitaria psichiatrica sulla Carlo Felice che ospiterà 16 posti letto più altri 20 pazienti in un centro diurno. Terminata la conferenza di servizi, l'Assessorato regionale alla Salute ed il Comune hanno accolto la richiesta del "Centro socio-sanitario Epicuro srl", società amministrata da Eleonora Murgia con sede legale ad Assemini.

La fumata bianca

Il complesso dovrebbe sorgere ai margini della trafficatissima statale 131, al chilometro 11,800 (si parla nei pressi di Eva Arredamenti) e sarà destinato ad una «struttura residenziale psichiatrica per adulti a carattere estensivo». Due moduli da 8 posti letto ciascuno. Nel 2015 la Regione aveva programmato nell'ambito territoriale del Sud Sardegna un fabbisogno complessivo autorizzabile e accreditabile di 118 posti letto. «Allo stato attuale», fanno sapere dall'assessorato alla Salute, «il numero di posti letto oggetto del procedimento in esame risultano disponibili». Entro il 15 agosto del prossimo anno, il Centro Epicureo srl dovrà richiedere l'autorizzazione e l'eventuale accreditamento, attraverso la domanda al Suap del Comune.

Centro diuruno

Ma la struttura autorizzata non prevede solo 16 posti letto. La Regione ha concesso alla società anche per un'attività “semiresidenziale” con capacità operativa di 20 pazienti, così da creare nel complesso anche un centro diurno per sofferenti mentali. Stando alle indiscrezioni, al momento non confermate, potrebbe trattarsi della possibilità di trasferire a Sestu un’attività socio-assistenziale che già opera in un altra cittadina del Cagliaritano.

Altre due domande

Ma in Municipio, per ora, la notizia viene confermata con cautela, visto che – sempre stando alle indiscrezioni – allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) sarebbero arrivate anche altre due richieste di altrettante società che chiedono di installare identiche attività sempre in quella zona, ovvero al chilometro 11.800 della Carlo Felice. Da qui l’interrogativo che serpeggia tra i funzionari comunali: in tre si contendono un unico fabbricato, oppure si ipotizza un polo psichiatrico da 48 posti letto? Per ora nulla trapela, ma l’Ufficio Tecnico, prima di autorizzare definitivamente l'apertura dell'intero complesso, vuole accertarne la compatibilità urbanistica, edilizia, ambientale e sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA