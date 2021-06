«Ok al Recovery, ora serve onestà» 

«E' l'opportunità di una vita, l'Italia può essere motore di crescita in Europa». Ursula Von Der Leyen vola a Roma e porta al governo di Mario Draghi il "supporto totale" della Commissione europea e un assegno virtuale da 191,5 miliardi. E' il giorno del via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano: a fine luglio arriveranno i primi 24,89 miliardi del Recovery fund. La cornice è scenografica, la Cinecittà di Fellini. La 'promessa', secondo le stime Ue, è una spinta alla crescita fino al 2,5% e la creazione di 240mila posti di lavoro. La sfida è realizzare, entro il 2026, 525 obiettivi, tra riforme e investimenti, per sbloccare le tranche di fondi.

«Grande giornata»

«E' una giornata di orgoglio. Ce la faremo», assicura Draghi. Ma la sfida è solo «all'inizio: ora bisogna spendere tutto, spendere bene, ma anche con onestà». E' una "celebrazione", dice il presidente del Consiglio raggiante, dal podio allestito nello studio 10 di Cinecittà: «Make it real», lo slogan. Ai lati, su due maxischermi, scorrono immagini di capolavori del cinema italiano e mondiale, in sottofondo si sentono le note di Ennio Morricone. Draghi porta Von Der Leyen in visita al teatro 5 di Fellini, insieme incontrano alcune maestranze di Cinecittà, in rappresentanza di un mondo del cinema e della cultura piegato dal Covid. Il progetto, da 300 milioni, è il rilancio dell'industria cinematografica italiana.

La responsabilità

Ora l'Italia ha una «responsabilità», sottolinea Draghi, mostrarsi «affidabile» e spendere bene i suoi soldi perché il Recovery fund possa avere un futuro, diventare un impegno "strutturale" dell'Ue almeno in alcune sue parti come il fondo Sure per la disoccupazione. Proprio in chiave “futuro”, la «scommessa» dell'Italia è su giovani e donne, oltre che sulla trasformazione dell'Italia e la transizione tecnologica, sottolinea il presidente del Consiglio.

I campi

Dal podio, Von Der Leyen elenca i tanti campi di azione di un piano italiano composto da 58 riforme e 132 investimenti, dal digitale all'ambiente: un piano «ambizioso, lungimirante, che aiuterà a edificare un futuro migliore per gli italiani e l'Ue», perché «se l'Italia è più forte, l'Ue è più forte», dice con uno slogan la presidente. A Roma riconosce di aver "ispirato" un intero continente nella lotta alla pandemia e paragona la 'corsa' dell'Italia contro i vaccini a quella della nazionale agli Europei. Von Der Leyen annuncia che tra 4 settimane la Commissione potrà erogare i primi fondi.

