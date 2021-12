Ok al progetto, strada più vicina 

Gli ultimi chilometri della Sassari-Alghero a quattro corsie corrono più veloci verso il traguardo. Il Consiglio di amministrazione di Anas ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento sulla strada statale 291, per un importo complessivo di oltre 167 milioni di euro. I lavori potranno essere appaltati dopo la verifica da parte del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile. «Accogliamo con favore questo ulteriore e necessario passo avanti di Anas, che va incontro alle esigenze della Regione di dotare l’Isola di una rete viaria efficiente, sicura e adeguata alle sfide future, condizioni necessarie per un reale sviluppo economico e sociale della Sardegna», ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas in qualità di commissario straordinario per le opere pubbliche della Sardegna. «Solo attraverso collegamenti efficienti possiamo combattere mali atavici quali l’isolamento e lo spopolamento, su cui siamo concentrati con misure di contrasto che ci auguriamo possano portare a straordinari risultati già nel breve termine».

Tutti soddisfatti

Soddisfatto pure l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris, il quale ritiene l’opera «strategica, perché metterà in comunicazione velocemente Sassari e Alghero e l’aeroporto e, in generale, decisiva per colmare il gap di collegamenti e necessario per alimentare uno scambio di relazioni proficuo tra Comuni anche distanti tra loro, in particolare tra il Nord Sardegna e il resto dei territori». I tempi per la realizzazione dell'intervento sono stati stimati in 3 anni e mezzo. Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, si augura che si arrivi «celermente alle procedure di appalto e accantieramento e che non ci siano più ritardi». Chi ha seguito da vicino l’iter, come la deputata algherese Paola Deiana, ora può confermare che quella arteria «non sarà nell’elenco delle incompiute. I cittadini del territorio – continua la parlamentare del Movimento Cinque Stelle - aspettano e hanno bisogno di questa strada». Mario Bruno, ex sindaco di Alghero, intanto, ha chiesto all’attuale primo cittadino Mario Conoci di poter organizzare una presentazione pubblica del progetto, «comprese le opere di mitigazione». Il sindaco Conoci ha accolto con favore la notizia dello sblocco della procedura. «Un passo decisivo che consente di andare in gara, dopo due anni di pressing. Il progetto va avanti, le risorse sono al riparo e questo ci consentirà di arrivare finalmente al completamento della quattro corsie».

