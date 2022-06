Ok al bilancio, manovra da 36 milioni  

La discussione è stata preceduta da un documento a firma di tutti i consiglieri di opposizione, nel quale viene contestato il «ritardo nel depositare gli atti». La minoranza accusa la Giunta anche «di non averci invitato a confrontarci su questo importantissimo documento». Ma in generale la minoranza ha motivato il voto contrario (tranne, appunto, Caterina Argiolas) sostenendo che «si tratta di un bilancio di previsione privo di progetti che facciano la differenza per Monserrato».

Dopo due giorni di discussione è stato approvato ieri dal Consiglio comunale il bilancio di previsione: 13 voti a favore, tra cui quello della consigliera di minoranza Caterina Argiolas, 5 contrari. Per la maggioranza era assente Alessio Locci, per l’opposizione Gianfranco Vacca. Un Consiglio, il più importante dell’anno, iniziato con l’annuncio delle dimissioni di Miriam Picciau, del Gruppo Misto. Per motivi familiari, la consigliera ha deciso di lasciare: al suo posto, Ivano Argiolas.

Una manovra da 36 milioni di euro che investe su politiche sociali, gestione dei rifiuti e lavori pubblici.

Accuse dalla minoranza

La discussione è stata preceduta da un documento a firma di tutti i consiglieri di opposizione, nel quale viene contestato il «ritardo nel depositare gli atti». La minoranza accusa la Giunta anche «di non averci invitato a confrontarci su questo importantissimo documento». Ma in generale la minoranza ha motivato il voto contrario (tranne, appunto, Caterina Argiolas) sostenendo che «si tratta di un bilancio di previsione privo di progetti che facciano la differenza per Monserrato».

Il sindaco

Accuse alle quali il sindaco Tomaso Locci, che è anche assessore al Bilancio, ha replicato sostenendo che «i soldi vengono usati per migliorare la nostra città e venire incontro alle esigenze dei cittadini. Come tutti gli altri Comuni italiani, abbiamo avuto minori entrate a causa della pandemia, e nonostante ciò non abbiamo tagliato in modo significativa i servizi fondamentali. Siamo riusciti a trovare i soldi per garantire uno standard di vita ottimo per chi abita a Monserrato, incrementando anche i servizi».

Dove andranno le risorse

Una parte rilevante della manovra, poco più di 6,5 milioni di euro, è destinata alle Politiche sociali: in particolare alle famiglie in difficoltà (1,6 milioni) ma anche ai disabili e ai minori. Il Plus 21, ossia il servizio di assistenza domiciliare condiviso con altri sette Comuni dell’hinterland, ha stanziato per Monserrato 356mila euro. Altri 3,6 milioni andranno invece all’assistenza sanitaria delle persone che ne hanno bisogno.

La maggior parte dei 5,3 milioni di euro destinati all’Ambiente saranno usati per la gestione dei rifiuti, a seguire l’arredo urbano e l’ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero. Poco meno di 7 milioni di euro invece saranno destinati ai lavori pubblici: una larga fetta di questi soldi serviranno per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza di tutti gli edifici comunali.

Strade e cultura

Stanziamento importante anche per la riqualificazione del territorio, manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e superamento delle problematiche idrauliche. Altra voce importante del bilancio è l’Urbanistica, alla quale sono destinati 1,8 milioni per iil recupero del patrimonio immobiliare privato, la realizzazione di impianti sportivi e la creazione di strade e parcheggi. Alla Cultura, Istruzione e Sport andranno 750mila euro per la gestione della Biblioteca comunale, contributi alle scuole, alle attività culturali e sportive, alle borse di studio e alla scuola civica di musica.

