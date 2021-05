«Ogni giorno ha il suo umore» La bella “Notte” di Chiara Floris 

Sette giorni, sette canzoni. Non è un’agenda o un promemoria ma l’idea dietro al primo album di Chiara Floris, in arte Bluem. Con un titolo semplice quanto evocativo: “Notte”. “È il momento in cui sono più creativa”, racconta Chiara. Una ragazza di 25 anni che da tempo ha già preso in mano il suo destino. Valigie fatte da anni e domicilio a Londra, dove ha studiato composizione e performance. Ma sempre con un filo che la lega alla Sardegna. «Questo è il mio primo album da solista, e cantato in Italiano». Con un’idea alla base molto semplice: «Ogni brano porta il titolo di un giorno della settimana, dal lunedì alla domenica. Ci ho lavorato giorno dopo giorno, componendo e alla fine registrando. Ciascuna delle canzoni è stata dunque portata a termine in una giornata, salvo poi fare la postproduzione. E ogni giorno ha il suo umore».

Pizzico di malinconia

Un album dalle tonalità spesso rilassate e delicate, quasi malinconiche, come una notte di luna: «Ho scelto il mio nome, Bluem, dalla canzone Blue Moon, di Billie Holiday, una versione a cui sono profondamente affezionata». E le canzoni di Chiara non si devono per forza ascoltare una al giorno, piuttosto tutte d’un fiato: «non c’è un concetto unico dietro. Sono particolarmente legata a “Lunedì” per i suoi cori, oppure a “Martedì” che con il suo verso «dico che non esisti anche se insisti» si incentra sul tema di una relazione tossica. Una situazione che abbiamo provato in tanti, e spesso è difficile riconoscerla. In “Venerdì” invece faccio parlare la mia adorata nonna, con un sottofondo di musica e un poco di canto». Sonorità perlo più essenziali ed evocative per le canzoni, come spiega Chiara: «Puntavo ad arrivare al cuore di ogni sentimento. Ho composto sempre partendo da chitarra e voce, a cui aggiungevo un po’ di batteria». A scrivere musica è abituata: «Per lavoro ho composto colonne sonore per cortometraggi, film, videogiochi. Fin da bambina amo la musica. Quando mi sono resa conto che qui in Sardegna non c’erano possibilità per quello che volevo fare mi sono trasferita a Londra dove già abitava mia sorella Francesca. Lei ha anche realizzato un corto animato, "S’Ammutadori”, con le mie musiche”.

Legame

Nata ad Oristano Chiara mantiene con la sua terra un legame musicale “quasi subliminale”, come dice con un sorriso: «per esempio nella canzone “Domenica” si sente un battere di mani che mi fa pensare a quello che accompagna i cavalieri nella Sartiglia. E mi fa battere il cuore».

Per questo ha accompagnato l’album con un progetto fotografico che ritrae immagini della sua terra, e lei stessa in costume tradizionale: «Se c’è un tema che percorre l’album è sicuramente l’amore, un legame speciale per qualcosa o qualcuno. Le foto sono state realizzate da Jasmine Farling, una bravissima fotografa finlandese». Terminato l’album Chiara ha in mente le sue prime esibizioni: «sogno uno show, con parti da cantare ed estratti dove i sardi si raccontano, anche nella nostra lingua» Le valigie dunque sono già pronte: «Torno a casa, per emozionarmi ed emozionare».

