«Ogni famiglia sarda spende 574 euro in più per avere cibo a tavola» 

«Gli alimentari hanno subito rincari fortissimi: i prezzi sono cresciuti nell’ultimo mese del 10,2% a Cagliari, dell’11,7% a Sassari, con il record che spetta a Olbia-Tempio, dove i listini di cibi e bevande sono aumentati in media dell’11,8% – analizza Vargiu – Il mercato è totalmente in mano agli speculatori e per combattere la speculazione servirebbe ritornare ai prezzi amministrati dallo Stato».

Si impennano nell’ultimo mese i prezzi dei prodotti alimentari in Sardegna, con l’inflazione che in questo comparto raggiunge addirittura quota 11,2%, contro una media nazionale del 10,5%. A denunciarlo, appunto, Adiconsum.

«Considerati i dati dell’Istat, oggi ogni singola famiglia residente in Sardegna è costretta a spendere 574 euro in più su base annua solo per mettere il cibo in tavola», denuncia Giorgio Vargiu, presidente Adiconsum Sardegna. Monica Satolli, coordinatrice regionale dell'Unione nazionale consumatori, punta il dito contro il Decreto aiuti bis: «Misure insufficienti: la stangata per le famiglie sarde arriverà lo stesso».

I dati Istat non danno scampo: in Sardegna l’inflazione sale di più rispetto alla media nazionale: 9,2% la prima contro l’8,4%. Complici le voci legate all'abitazione (quindi energia, combustibili e acqua) che hanno segnato addirittura un +26,3%. Una situazione che le associazioni dei consumatori reputano, ormai da tempo a dire il vero, insostenibile.

Prodotti alimentari

Per il numero uno di Adiconsum Sardegna «Il nuovo Governo dovrà necessariamente adottare misure urgenti per bloccare i prezzi dell’energia e quelli dei carburanti; interventi per detassare i listini dei generi primari come gli alimentari e modificare il decreto sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche portando la stessa almeno all’80%».

«I decreti aiuti inutili»

Monica Satolli invece analizza il Dl aiuti bis, che ha incassato pochi giorni fa il via libera definitivo del Senato ed è diventato legge, e alla fine non ha dubbi: «Le misure che contiene sono assolutamente insufficienti. Se è certo positivo il blocco fino al 30 aprile delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas a prezzo fisso, la mera proroga dei vecchi provvedimenti, ossia l'annullamento degli oneri di sistema e la riduzione dell'Iva sul gas al 5%, non possono certo bastare per evitare una stangata per le famiglie sarde nel quarto trimestre».

La coordinatrice regionale dell'Unione nazionale consumatori puntualizza: «Speravamo che con il Dl aiuti ter si rimediasse all'errore, e invece nel provvedimento varato non c'è nulla lato famiglie, salvo la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Andava come minimo rinviata la scadenza del mercato tutelato del gas prevista per il primo gennaio 2023, allineandola, come chiede Arera, a quella della luce, programmata invece per il 10 gennaio 2024, azzerare l'Iva sia sulla luce che sul gas, eliminare le accise e le addizionali regionali».

«Insomma, lo Stato non dovrebbe almeno guadagnare più niente dal caro bollette. Un ennesimo danno ai consumatori della Sardegna che devono subire continui disagi e costi considerando l’insularità», conclude Satolli

