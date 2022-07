Oggi la Torres può essere ripescata in C 

«Per essere a norma l'illuminazione andava potenziata. Abbiamo provveduto a installare la videosorveglianza, ci saranno i palmari e la biglietteria online. Abbiamo installato seggiolini nuovi nella tribuna coperta e in gradinata. Lo stadio è omologato per 5.000 spettatori e l'effetto che può fare uno stadio pieno lo abbiamo visto con la finale playoff con oltre 4.000 tifosi».

È il giorno del verdetto. Il giorno che potrebbe segnare il ritorno della Torres in Lega Pro dopo otto anni di travagli. Anzi sette, perché l'ultima stagione è stata la più tranquilla dal punto di vista societario grazie a Insula Sport (Abinsula) che ha rilevato il club un anno e quattro giorni fa. Oggi alle 15 il Collegio di garanzia del Coni apre la sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione e ammissione ai campionati professionistici. In altre parole verranno esaminati dall'ultimo grado della giustizia sportiva i ricorsi presentati da Teramo e Campobasso contro l'esclusione per irregolarità amministrative riscontrate dalla Covisoc e confermate poi dal Consiglio Federale. A Teramo sembrano rassegnati, a Campobasso sfoggiano sicurezza. Negli ultimi anni il Coni ha sempre confermato i verdetti del Consiglio Federale.

Presidente Stefano Udassi, come vivete l'attesa?

C'è tensione, aspettativa, ma è stato un periodo di grandissimo impegno, abbiamo fatto tanti lavori allo stadio per essere in regola con la normativa. Siamo anche diventati una srl che era la conditio sine qua non per accedere alla Lega Pro. Siamo pronti e aspettiamo ancora poche ore».

Quali lavori avete fatto allo stadio “Vanni Sanna”?

«Per essere a norma l'illuminazione andava potenziata. Abbiamo provveduto a installare la videosorveglianza, ci saranno i palmari e la biglietteria online. Abbiamo installato seggiolini nuovi nella tribuna coperta e in gradinata. Lo stadio è omologato per 5.000 spettatori e l'effetto che può fare uno stadio pieno lo abbiamo visto con la finale playoff con oltre 4.000 tifosi».

Come procede il mercato?

«Volevamo confermare l'ossatura della squadra e ci siamo riusciti col lavoro del direttore sportivo Colombino in base alle esigenze di mister Greco. Il nuovo acquisto Sorgente è un centravanti che ci ha ben impressionato, un ragazzo di prospettiva con voglia di emergere, il profilo che ci interessa. Abbiamo poi dei nomi in caldo da contattare in caso di ripescaggio in Lega Pro».

Come mai il ritiro fuori dall'isola, ad Arona, dal 22 luglio al 5 agosto?

«Siamo andati incontro alla richiesta del mister che voleva confrontarsi in preparazione anche con avversarie di categoria superiore (Novara e Pro Patria) e per fare esperienze diverse (Milan Primavera e Asti, formazione di Serie D). Se siamo ripescati dobbiamo essere pronti a un livello più alto o comunque anche in caso di serie D vogliamo capire subito di che pasta è fatta è la squadra».

Il bilancio di un anno da presidente?

«Vado fiero di quello che abbiamo fatto, anche se è solo un punto di partenza. La città ha ritrovato l'entusiasmo, le società limitrofe collaborano. C'è di nuovo l'orgoglio di essere torresini, di far parte di un progetto, di sudare ed emozionarci insieme».

