Oggi la finale di Sonego  

Lorenzo Sonego stacca il biglietto per la finale del "Viking International", torneo Atp 250 sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento in vista di Wimbledon. Il 26enne torinese, numero 27 Atp e terzo favorito del seeding, si è imposto dopo un'ora e 38 di gioco per 6-1 3-6 6-1 sull'australiano Max Purcell, lucky loser e numero 283 del mondo, che nel turno precedente aveva eliminato Andreas Seppi. Sonego, alla quarta finale in carriera (ad Antalya 2019 e Cagliari lo scorso aprile i due titoli conquistati finora nel circuito maggiore), affronterà Alex De Minaur: l'australiano, secondo favorito del seeding e reduce dalla semifinale del Queen's, ha sconfitto il coreano Soonwoo Kwon (6-3 7-6(2).

Wimbledon, Italia

Partecipazione record per il tennis italiano nel singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via lunedì sui campi in erba dell'All England Club. Sono ben 10 gli azzurri che scenderanno in campo a Londra: grandi speranze per Matteo Berrettini (9), fresco vincitore dell’Atp500 del Queen's, sorteggiato nella parte bassa del tabellone. Matteo debutta contro l'argentino Guido Pella (59 ) e potrebbe trovare lo statunitense Isner al terzo turno, il norvegese Ruud negli ottavi, il tedesco Zverev nei quarti e poi Medvedev o Federer in semifinale. Altri tre italiani sono inseriti tra le teste di serie. Jannik Sinner (19) trova al primo turno l'ungherese Marton Fucsovics (49); Fabio Fognini (26) in campo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas (40) e infine Lorenzo Sonego (27), che affronterà il portoghese Pedro Sousa (121). Grande attesa anche per Lorenzo Musetti, reduce dall'esame di maturità dopo il sorprendente ottavo di finale al Roland Garros, primo Slam in carriera: il 19enne di Carrara (58), ha pescato l'avversario più difficile, il polacco Hubert Hurkacz (17), ma già superato quest'anno al primo turno di Roma. Avversario ostico anche per Salvatore Caruso, sorteggiato contro il croato Marin Cilic (32). Gianluca Mager (78) dovrà vedersela con l'argentino Juan Ignacio Londero (128), Andreas Seppi (95) sfida il portoghese Joao Sousa (120), Stefano Travaglia (86) trova lo spagnolo Pedro Martinez (107) e infine Marco Cecchinato (84) scenderà in campo contro il britannico Liam Broady (144).

RIPRODUZIONE RISERVATA