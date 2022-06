Oggi il paese entra in Abbanoa 

Serramanna è da oggi virtualmente in Abbanoa. La fine della gestione in autonomia del servizio idrico è stata decretata da Egas (l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna) con un voto dell’ultima ora. Senza comunicazioni ufficiali a parlare sono le indiscrezioni che filtrano da Egas: «Serramanna non ha prodotto nessun dato utile ai fini del riconoscimento della gestione autonoma». Un giudizio impietoso e Serramanna scivola in Abbanoa, come anche il sindaco Gabriele Littera sembra ammettere: «La legge è abbastanza chiara. Per il resto aspettiamo che Egas, l’ente che è deputato a pronunciarsi lo faccia».

Il Comune

Chiedere a Littera, da otto mesi sindaco di un paese che ha fatto della sua acqua pompata dai pozzi artesiani comunali il suo vanto, di essere più esplicito è in questo momento pretendere troppo. «Se Serramanna ha solo da perdere dal passaggio ad Abbanoa? Non mi voglio esprimere ancora in questo momento. Non credo però che nei 387 Comuni sardi serviti da Abbanoa ci sia gente che ha perso tutto», risponde Littera. In paese la perdita della gestione autonoma del servizio idrico è vissuta come un dramma. «Con il passaggio ad Abbanoa le tariffe sono destinate ad aumentare», è la preoccupazione maggiore di tanti cittadini. «La mia amministrazione ha fatto quanto in suo potere per evitare questo epilogo», ha ribadito due giorni fa in Consiglio Littera.

L’attacco

Di tutt’altro avviso il consigliere di minoranza Carlo Pahler. «Alla luce di quanto accaduto Littera non ha risposto a una nostra domanda: ovvero se lui ha provato a fare qualcosa politicamente. Oggi i cittadini sono abituati ad un contatto con il nostro ente e la possibilità di rateizzare la bollettazione. I precedenti amministratori hanno lottato e occupato per ottenere il servizio idrico dispiace non aver visto la stessa grinta in Littera», polemizza. «La nostra posizione sulla gestione diretta del servizio idrico gestito in autonomia è nota: siamo per la gestione diretta, riteniamo che sia ancora la soluzione migliore per la comunità serramannese, per qualità dell’acqua e costi del sistema», interviene Gigi Piano (Più Serramanna). «Ci interessa però conoscere in questi mesi quali sono le attività che l’attuale sindaco e la sua giunta hanno messo in essere per superare le criticità che sembrerebbero impedire il proseguo dell’attuale gestione».